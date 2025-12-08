Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 0-1: Διπλό στις Σέρρες με «υπογραφή» Ματσάν

Με το διπλό στις αποσκευές του επιστρέφει από τις Σέρρες ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Αγρινίου με γκολ του Ματσάν στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, επικράτησε εκτός έδρας του Πανσερραϊκού με 1-0, για την 13η αγωνιστική της Super League.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ανέβηκε στους 15 βαθμούς και θα κλείσει τον πρώτο γύρο του φετινού πρωταθλήματος στην 9η θέση. Οι γηπεδούχοι από την άλλη, ηττήθηκαν για 10η φορά φέτος και παρέμειναν στην 14η και τελευταία θέση της βαθμολογίας 5 πόντους, με την 13η ΑΕΛ να έχει 8 βαθμούς.

Ο Παναιτωλικός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Ματσάν. Ο άσος των φιλοξενούμενων βρήκε χώρο, συνέκλινε και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι για το 1-0 της ομάδας του Αγρινίου. Στο 17’ ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να απειλήσει με τον Γκριν, αλλά ο Τσαβες ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε. Στο 36’ η μπάλα έφτασε στον Μπανζάκι, μετά τη σέντρα του Λύρατζη και τις κόντρες, αλλά το σουτ που έκανε κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Τσάβες, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός έκλεισε τους χώρους και ανάγκασε τον Πανσερραϊκό σε αρκετά λάθη, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Στο 65’ ο Βόλνεϊ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 77’ ο Σμυρλής έκανε το μακρινό σουτ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με το διπλό από τις Σέρρες.

Οι συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης (79’Καρέλης), Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Τσαούσης, Μπρούκς, Μπανζάκι (46’Ουαγκέ), Γκριν (46’Μπρουκς), Ιβάν (46′ Μάρας).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης (68’Σιέλης), Γκαρθία, Κόγιτις, Μανρίκε, Κοντούρης (51’Σμυρλής), Μπουχαλάκης, Μίχαλακ (68’Τσούρα), Ματσάν (86’Νικολάου), Εστέμπαν, Άλεξιτς (86’Αγκίρε).