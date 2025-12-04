Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: Οι Αγρινιώτες πήραν αυτό που ήθελαν
Ισοπαλία με... χαμόγελα για τον Παναιτωλικό καθώς οι φιλοξενούμενοι συνεχίζουν στους "12" του Κυπέλλου Betsson, ενώ ο Ηρακλής μένει εκτός
- «Μπλακ άουτ» λόγω κακοκαιρίας στην Ερμού – Πολλά καταστήματα χωρίς ρεύμα
- Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
- Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό
- «Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
Ηρακλής και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 στο Καυτανζόγλειο στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Ένα αποτέλεσμα που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αφήνει εκτός συνέχειας τους γηπεδούχους και δίνει την πρόκριση στους φιλοξενούμενους.
Για να συμβεί κάτι διαφορετικό, θα πρέπει ο Ηρακλής την τελευταία αγωνιστική να πάρει αποτέλεσμα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Παναιτωλικός θα προκριθεί έστω κι ως 12ος θεωρώντας δεδομένο πως ο ΠΑΟΚ θα νικήσει τη Μαρκό στην Τούμπα.
Όσον αφορά στο ματς, είχε ελάχιστες καλές στιγμές. Στο πρώτο μέρος ξεχώρισε αυτή με τον Σμυρλή στο 25′ για τον Παναιτωλικό ενώ στο δεύτερο ο Ηρακλής είχε τις περισσότερες καλές στιγμές. Μωϋσίδης, Ντόβενταν και Ντουρμισάι δεν κατάφεραν όμως να βρουν δίχτυα και το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε.
Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας (86′ Ουές), Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.
- Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
- Ο Γκαγκάτσης ενημερώνει τον Βρούτση για όσα ειπώθηκαν στην UEFA για τη διαιτησία
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα μείνει εκτός δράσης από δύο 2 έως 4 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ολοκληρώνει την αξιολόγηση του ρόστερ
- Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές
- Ολυμπιακός: Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του συλλόγου «Φλόγα» (pics)
- Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία στη League Phase (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις