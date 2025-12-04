Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: Οι Αγρινιώτες πήραν αυτό που ήθελαν

Ηρακλής και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 στο Καυτανζόγλειο στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Ένα αποτέλεσμα που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αφήνει εκτός συνέχειας τους γηπεδούχους και δίνει την πρόκριση στους φιλοξενούμενους.

Για να συμβεί κάτι διαφορετικό, θα πρέπει ο Ηρακλής την τελευταία αγωνιστική να πάρει αποτέλεσμα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Παναιτωλικός θα προκριθεί έστω κι ως 12ος θεωρώντας δεδομένο πως ο ΠΑΟΚ θα νικήσει τη Μαρκό στην Τούμπα.

Όσον αφορά στο ματς, είχε ελάχιστες καλές στιγμές. Στο πρώτο μέρος ξεχώρισε αυτή με τον Σμυρλή στο 25′ για τον Παναιτωλικό ενώ στο δεύτερο ο Ηρακλής είχε τις περισσότερες καλές στιγμές. Μωϋσίδης, Ντόβενταν και Ντουρμισάι δεν κατάφεραν όμως να βρουν δίχτυα και το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε.

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας (86′ Ουές), Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.