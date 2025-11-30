Η σπουδαία επέμβαση του Τζολάκη κόντρα στον Παναιτωλικό (vid)
Μια τρομερή επέμβαση πραγματοποίησε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο 50ο λεπτό του Παναιτωλικός - Ολυμπιακός, «βγάζοντας» εξ επαφής το τετ-α-τετ του Άλεκσιτς.
Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος στο Αγρίνιο, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία τεράστια επέμβαση που έκανε ο Τζολάκης σε ευκαιρία του Παναιτωλικού, ο οποίος έφτασε μία ανάσα από το να ανοίξει το σκορ.
Στο 50′ συγκεκριμένα ο Σμυρλής έκανε σέντρα, η άμυνα των Πειραιωτών αδράνησε, ο Άλεκσιτς έγινε κάτοχος της μπάλας στη μικρή περιοχή και σούταρε απέναντι από τον Τζολάκη που με μυθική επέμβαση κράτησε το μηδέν για την ομάδα του.
Δείτε την εκπληκτική απόκρουση του Τζολάκη:
