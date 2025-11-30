Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα για το ματς με τον Παναιτωλικό (pic)
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό (30/11, 17:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών για την αναμέτρηση.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναιτωλικό (30/11, 17:00), στο Αγρίνιο, για την 12η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση.
Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινά τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με τους Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Από’ κει και πέρα οι Έσε, Νασιμέντο θα είναι το δίδυμο στον άξονα την μεσαίας γραμμής, με τους Στρεφέτσα και Ζέλσον Μάρτινς στα «φτερά» της επιθέσης. Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ θα είναι στην κορυφή της επίθεση, αφού ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του σε σχηματισμό 4-4-2.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #PANOLY #slgr pic.twitter.com/5ZqFygxR5I
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 30, 2025
Υπενθυμίζεται πως, ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει στους Μέχντι Ταρέμι, Τσικίνιο, Ντάνιελ Ποντένσε και Ζουλιάν Μπιανκόν. Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την περασμένη Τετάρτη (16/11) και δεν είναι διαθέσιμοι για το ματς στο Αγρίνιο. Εκτός έμεινε και ο Σταύρος Πνευμονίδης, που αγωνίστηκε με την Β’ ομάδα.
Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης – Κοτσίνια, Ρέτσος, Μάντσα, Μπρούνο – Μαρτίνς, Έσε, Νασιμέντο, Στρεφέτσα – Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί.
