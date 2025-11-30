Με απουσίες στο Αγρίνιο ο Ολυμπιακός, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (30/11, 17:00) για την 12η αγωνιστική της Super League με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει μόνο πρώτο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες είναι στην κορυφή με 28 βαθμούς και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, ενώ οι Αγρινιώτες στην 9η θέση με 12 βαθμούς.

Με απουσίες ο Ολυμπιακός

Οι ερυθρόλευκοι λίγες μέρες μετά τη σπουδαία εμφάνιση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη για το Champions League, κοντράρονται με τους Αγρινιώτες και ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μέχντι Ταρέμι, Τσικίνιο, Ντάνιελ Ποντένσε και Ζουλιάν Μπιανκόν. Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών από την αναμέτρηση με τη βασίλισσα πριν από μερικές μέρες και δεν είναι διαθέσιμοι για το κυριακάτικο ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ εκτός είναι και ο Σταύρος Πνευμονίδης.

Από εκεί και πέρα, κανονικά στην αποστολή είναι ο Λορέντσο Πιρόλα και ο Ντάνι Γκαρθία που βγήκαν αλλαγή στο ματς με τη Ρεάλ, αλλά είναι πανέτοιμοι, ενώ στην αποστολή είναι και ο Ρούμπεν Βέζο, όπως και οι νεαροί γκολκίπερ Μπότης και Κουράκλης, λόγω και της απουσίας του τραυματίας Αλέξανδρου Πασχαλάκη.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.

Προβλήματα για τους Αγρινιώτες ενόψει τους ματς

Τα προβλήματα είναι αρκετά για τους Αγρινιώτες, που είδαν τους Σιέλη και ο Μίχαλακ να μπαίνουν στο απουσιολόγια μαζί με τους Μλάντεν, Στάγιτς και Αποστολόπουλο. Παράλληλα, εκτός θα είναι και ο Ενκολόλο που συμπλήρωσε κάρτες και θα είναι τιμωρημένος.

H αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρθία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Νικολάου, Παρδαλός, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.