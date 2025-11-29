Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με τον Παναιτωλικό (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός.
- «Χρυσό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα
- Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
- Ηγουμενίτσα: Ζευγάρι μετέφερε 47,5 κιλά κάνναβης σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη σε αυτοκίνητο
- Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (30/11, 17:00) για την 12η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για τη δύσκολη δοκιμασία με τους «κυανοκίτρινους» του Γιάννη Αναστασίου.
Οι ερυθρόλευκοι λίγες μέρες μετά τη σπουδαία εμφάνιση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη για το Champions League, κοντράρονται με τους Αγρινιώτες και ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μέχντι Ταρέμι, Τσικίνιο, Ντάνιελ Ποντένσε και Ζουλιάν Μπιανκόν.
Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών από την αναμέτρηση με τη βασίλισσα πριν από μερικές μέρες και δεν είναι διαθέσιμοι για το κυριακάτικο ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ εκτός είναι και ο Σταύρος Πνευμονίδης, ο οποίος αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό Β’ στα Χανιά για τη Super League 2.
Από εκεί και πέρα, κανονικά στην αποστολή είναι ο Λορέντσο Πιρόλα και ο Ντάνι Γκαρθία που βγήκαν αλλαγή στο ματς με τη Ρεάλ, αλλά είναι πανέτοιμοι, ενώ στην αποστολή είναι και ο Ρούμπεν Βέζο, όπως και οι νεαροί γκολκίπερ Μπότης και Κουράκλης, λόγω και της απουσίας του τραυματίας Αλέξανδρου Πασχαλάκη.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
#PANOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/HZ2lpq4h5g
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 29, 2025
Η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό:
Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.
- Ολυμπιακός – Διομήδης Άργους 40-26: Μια καλή προπόνηση για τους Ερυθρόλευκους
- Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
- Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)
- Football Rankings: Οι προβλέψεις για τις League Phase του 2026/27 – Πόσες είναι οι ελληνικές ομάδες
- LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
- LIVE: Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις