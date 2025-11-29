Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (30/11, 17:00) για την 12η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για τη δύσκολη δοκιμασία με τους «κυανοκίτρινους» του Γιάννη Αναστασίου.

Οι ερυθρόλευκοι λίγες μέρες μετά τη σπουδαία εμφάνιση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη για το Champions League, κοντράρονται με τους Αγρινιώτες και ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μέχντι Ταρέμι, Τσικίνιο, Ντάνιελ Ποντένσε και Ζουλιάν Μπιανκόν.

Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών από την αναμέτρηση με τη βασίλισσα πριν από μερικές μέρες και δεν είναι διαθέσιμοι για το κυριακάτικο ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ εκτός είναι και ο Σταύρος Πνευμονίδης, ο οποίος αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό Β’ στα Χανιά για τη Super League 2.

Από εκεί και πέρα, κανονικά στην αποστολή είναι ο Λορέντσο Πιρόλα και ο Ντάνι Γκαρθία που βγήκαν αλλαγή στο ματς με τη Ρεάλ, αλλά είναι πανέτοιμοι, ενώ στην αποστολή είναι και ο Ρούμπεν Βέζο, όπως και οι νεαροί γκολκίπερ Μπότης και Κουράκλης, λόγω και της απουσίας του τραυματίας Αλέξανδρου Πασχαλάκη.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό:

Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.