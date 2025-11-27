Αποθέωσε τον Ολυμπιακό ο Εμπαπέ: «Δεν τα παράτησε ποτέ, ήταν δραματικό το φινάλε»

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού με 4-3 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να μιλά για το παιχνίδι.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έδωσε τα εύσημα στους Ερυθρόλευκους επισημαίνοντας ότι δεν τα παράτησαν, πίεσαν πολύ και στο φινάλε ήταν δραματικό για να πάρει η ομάδα του τη νίκη.

Οι δηλώσεις του Κιλιάν Εμπαπέ:

«Ηταν ένα δύσκολο για εμάς το ξέραμε. Ξεκίνησε δύσκολα, αλλά το γυρίσαμε. Ήταν ένα παιχνίδι box to box. Εγώ ήμουν αποτελεσματικός και είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχε τέσσερα γκολ.

Ο Ολυμπιακός όμως δεν παράτησε ποτέ το ματς. Στο τέλος μάλιστα μας πίεσε, το φινάλε ήταν δραματικό σε ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά αντέξαμε».