Μεντιλίμπαρ: «Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια»

Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την Ρεάλ Μαδρίτης και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Βασίλισσα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης μίλησε για την εμφάνιση του Ολυμπιακού και δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του.

Αναλυτικά όσα είπε στο MEGA:

«Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών. Βάλαμε ένα γρήγορο γκολ, πιέζαμε και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ καλός ο αντίπαλος. Βάζει πολλά γκολ σε λίγα λεπτά, έχουν την ικανότητα να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παικτών».

Για το γεγονός ότι πίεσε τη Ρεάλ μέχρι το τέλος: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Στο 3-4 είχαμε μια πολύ καλή του Στρεφέτσα και άλλη μια με τον Ελ Κααμπί. Παλέψαμε πολύ μέχρι το τέλος, είναι δύσκολο. Σε τέτοια παιχνίδια αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε από τους παίκτες μας είναι να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και αυτό το έκαναν».

Για τη δήλωση του Τσάμπι Αλόνσο ότι η βαθμολογία αδικεί τον Ολυμπιακό: «Ο Τσάμπι Αλόνσο και η Ρεάλ κέρδισαν το παιχνίδι. Εμείς χάσαμε. Τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια, δεν παραιτηθήκαμε. Φάνηκε στο 3-1 ότι θα παραιτηθούμε αλλά δεν το κάναμε. Όλοι ξέρουν πως είναι δύσκολο να προκριθούμε, δεν θα παραιτηθούμε. Το επόμενο παιχνίδι, με την Καϊράτ, θα μας πει πολλά».