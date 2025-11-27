Οι Ισπανοί αποθεώνουν τον Ολυμπιακό και το Καραϊσκάκη: «Ευλογία για όσους βρεθούν σε τέτοιο γήπεδο» (pics, vid)

Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει βαθμό ή βαθμούς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ο Ολυμπιακός γνώρισε την αποθέωση από τα Μέσα Ενημέρωσης της Ισπανίας, στον απόηχο του ματς της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μέσα όπως η Marca και η AS αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια στους Πειραιώτες, αλλά και στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδας, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Τι γράφουν οι Ισπανοί μετά την αναμέτρηση της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό

«Ευλογία σε όσους βρεθούν σε γήπεδο όπως το Καραϊσκάκης», αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Marca, με την AS να αναφέρει: «Ένας πολύ παράξενος αγώνας στην κόλαση της Αθήνας» – «Ο Ολυμπιακός δεν έχασε την πίστη του μέχρι το τέλος».

Στο χορό της… αποθέωσης μπήκε και η Mundo Deportivo, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ρεάλ υπέφερε παρά τα τέσσερα γκολ» – «Η πίεση των Ελλήνων ήταν αρκετή για να προκαλέσει στους αντιπάλους τους περισσότερα από απλά προβλήματα, αφήνοντάς τους στο χείλος της καταστροφής στο τέλος»