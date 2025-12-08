Super League: Όλα τα ντέρμπι του β’ γύρου – Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων

Η Super League γνωστοποίησε το πρόγραμμα για τον β’ γύρο του πρωταθλήματος και πλέον γνωρίζουμε τις ημερομηνίες και τις ώρες των ντέρμπι ανάμεσα στους Big 5.

Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ ακολουθεί το ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 21 Δεκεμβρίου.

Τέλος, το επόμενο ντέρμπι «αιωνίων» έχει προγραμματιστεί για 8 Φεβρουαρίου, όπου παράλληλα θα παίζεται και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά όλα τα ντέρμπι μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Superleague:

14η αγωνιστική

14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός

15η αγωνιστική

21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική

11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

17η αγωνιστική

18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική

01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20ή αγωνιστική

08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική

15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική

01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική

08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ