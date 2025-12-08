Super League: Όλα τα ντέρμπι του β’ γύρου – Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων
Δείτε τις ημερομηνίες των ντέρμπι της Superleague για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.
Η Super League γνωστοποίησε το πρόγραμμα για τον β’ γύρο του πρωταθλήματος και πλέον γνωρίζουμε τις ημερομηνίες και τις ώρες των ντέρμπι ανάμεσα στους Big 5.
Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ ακολουθεί το ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 21 Δεκεμβρίου.
Τέλος, το επόμενο ντέρμπι «αιωνίων» έχει προγραμματιστεί για 8 Φεβρουαρίου, όπου παράλληλα θα παίζεται και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά όλα τα ντέρμπι μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Superleague:
14η αγωνιστική
14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός
15η αγωνιστική
21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
16η αγωνιστική
11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ
17η αγωνιστική
18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19η αγωνιστική
01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
20ή αγωνιστική
08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ
08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική
15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
23η αγωνιστική
01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης
24η αγωνιστική
08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
