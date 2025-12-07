Όλα τα γκολ και τα highlights της 13ης αγωνιστικής της Super League (vids)
Δείτε βίντεο με τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής της Super League.
- Προσοχή στα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια - Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
- Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις – Οι προθεσμίες και οι πληρωμές
- «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
- Τι ισχύει για το δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς - Πότε θα καταβληθεί
Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα του προγράμματος της 13ης αγωνιστικής της Super League, στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των έξι αγώνων, με τον έβδομο και τελευταίο να είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Δευτέρας.
Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της της αγωνιστικής το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και νίκησε εύκολα 3-0 τον ΟΦΗ, με δύο γκολ του Ελ Κααμπί και ένα του Στρεφέτσα.
Λίγο αργότερα, στο Πανθεσσαλικό, Βόλος και Κηφισιά πήραν από ένα βαθμό μετά το 1-1, σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.
Στο πρώτο παιχνίδι της Κυριακής, Αστέρας και Λεβαδειακός επίσης μοιράστηκαν τους βαθμούς στην Τρίπολη, μετά το μεταξύ τους 1-1, με τους γηπεδούχους να προηγούνται νωρίς και στη συνέχεια να αντέχουν στο «σφυροκόπημα» των φιλοξενούμενων που ισοφάρισαν στο τελευταίο τέταρτο.
Λίγη ώρα μετά, ο Παναθηναϊκός «γκέλαρε» ξανά, μένοντας στο 2-2 με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, αφού ισοφαρίστηκε με πέναλτι στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων.
Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής, επικρατώντας 3-1 του Άρη, χάρη σε ένα γκολ του Τάισον και δύο του Γιακουμάκη.
Στο τελευταίο ματς του κυριακάτικου προγράμματος, στην OPAP Arena, η ΑΕΚ νίκησε 4-1 τον Ατρόμητο, έχοντας ως πρωταγωνιστές για ένα ακόμη φετινό ματς τους Λούκα Γιόβιτς και Ορμπελίν Πινέδα.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League:
Σάββατο 6/12
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Κυριακή 7/12
Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός 1-1
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2
ΠΑΟΚ – Άρης 3-1
ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1
Δευτέρα 8/12
18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική (14η):
Σάββατο 13/12
17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
20:00 Κηφισιά – Αστέρας Aktor
Κυριακή 14/12
17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ
18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
20:00 Άρης – Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος
- Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 0-2: Ιστορικό «διπλό» για την ομάδα του Βίγκο
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Νάπολι – Γιουβέντους 2-1: Ο Χόιλουντ έστειλε τους «παρτενοπέι» στην κορυφή
- Συνελήφθη διεθνής ποδοσφαιριστής στην Αγγλία ως ύποπτος για επίθεση
- Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 13ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (pic)
- Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις