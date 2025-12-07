Όλα τα γκολ και τα highlights της 13ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα του προγράμματος της 13ης αγωνιστικής της Super League, στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των έξι αγώνων, με τον έβδομο και τελευταίο να είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Δευτέρας.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της της αγωνιστικής το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και νίκησε εύκολα 3-0 τον ΟΦΗ, με δύο γκολ του Ελ Κααμπί και ένα του Στρεφέτσα.

<br />

<br />

<br />

Λίγο αργότερα, στο Πανθεσσαλικό, Βόλος και Κηφισιά πήραν από ένα βαθμό μετά το 1-1, σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.

Στο πρώτο παιχνίδι της Κυριακής, Αστέρας και Λεβαδειακός επίσης μοιράστηκαν τους βαθμούς στην Τρίπολη, μετά το μεταξύ τους 1-1, με τους γηπεδούχους να προηγούνται νωρίς και στη συνέχεια να αντέχουν στο «σφυροκόπημα» των φιλοξενούμενων που ισοφάρισαν στο τελευταίο τέταρτο.

Λίγη ώρα μετά, ο Παναθηναϊκός «γκέλαρε» ξανά, μένοντας στο 2-2 με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα, αφού ισοφαρίστηκε με πέναλτι στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής, επικρατώντας 3-1 του Άρη, χάρη σε ένα γκολ του Τάισον και δύο του Γιακουμάκη.

Στο τελευταίο ματς του κυριακάτικου προγράμματος, στην OPAP Arena, η ΑΕΚ νίκησε 4-1 τον Ατρόμητο, έχοντας ως πρωταγωνιστές για ένα ακόμη φετινό ματς τους Λούκα Γιόβιτς και Ορμπελίν Πινέδα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 6/12

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7/12

Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8/12

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Σάββατο 13/12

17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

20:00 Κηφισιά – Αστέρας Aktor

Κυριακή 14/12

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ

18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

20:00 Άρης – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος