Super League: Το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής διάρκειας

Η Super League δημοσίευσε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Ο Ολυμπιακός που είναι πρωταθλητής χειμώνα και έχει χαράξει μία εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα, θα αντιμετωπίσει στις (10/1/26) τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Από τις αναμετρήσεις των ερυθρόλευκων μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας ξεχωρίζει η εκτός έδρας «μάχη» με την ΑΕΚ (1/2, 21:00), το εντός έδρας ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό (8/2, 21:00) και το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (8/3, 21:00, 24η αγ.).

Υπενθυμίζουμε τις δύο αγωνιστικές που γνωρίζαμε ήδη: