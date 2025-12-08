Super League: Το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής διάρκειας
Η Super League δημοσίευσε το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες των αγώνων από την 16η αγωνιστική έως την 26η αγωνιστική.
Η Super League δημοσίευσε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Ο Ολυμπιακός που είναι πρωταθλητής χειμώνα και έχει χαράξει μία εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα, θα αντιμετωπίσει στις (10/1/26) τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.
Από τις αναμετρήσεις των ερυθρόλευκων μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας ξεχωρίζει η εκτός έδρας «μάχη» με την ΑΕΚ (1/2, 21:00), το εντός έδρας ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό (8/2, 21:00) και το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (8/3, 21:00, 24η αγ.).
Υπενθυμίζουμε τις δύο αγωνιστικές που γνωρίζαμε ήδη:
14η αγωνιστική
- 13/12 17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
- 13/12 18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
- 13/12 20:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 14/12 17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ
- 14/12 18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- 14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός
- 14/12 21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος
15η αγωνιστική
- 20/12 16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης
- 20.12 18:00 Βόλος – Παναιτωλικός
- 20/12 20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά
- 21/12 17:30 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
- 21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- 21/12 21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ
- 22/12 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
Το πρόγραμμα από την 16η έως την 26η αγωνιστική:
16η αγωνιστική
- 10/01 17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
- 10/01 19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός
- 10/01 19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
- 11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος
- 11/01 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ
- 11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
17η αγωνιστική
- 17/01 15:30 Πανσερραϊκός – Κηφισιά
- 17/01 18:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός
- 18/01 17:00 ΑΕΛ Novibet – Άρης
- 18/01 19:00 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- 18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- 19/01 18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
- 19/01 20:00 Βόλος – Ατρόμητος
18η αγωνιστική
- 24/01 17:00 Ολυμπιακός – Βόλος
- 24/01 19:30 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ
- 24/01 20:00 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
- 25/01 16:00 Άρης – Λεβαδειακός
- 25/01 17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός
- 25/01 19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- 25/01 21:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική
- 31/01 17:00 Παναιτωλικός – Άρης
- 31/01 18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ
- 31/01 20:00 Βόλος – ΑΕΛ Novibet
- 01/02 16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 01/02 17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- 01/02 19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
- 01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
20η αγωνιστική
- 07/02 17:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
- 07/02 18:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Βόλος
- 07/02 20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
- 08/02 16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
- 08/02 17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός
- 08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ
- 08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική
- 14/02 17:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 14/02 20:00 Βόλος – Άρης
- 15/02 16:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
- 15/02 17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ
- 15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- 15/02 21:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
- 16/02 18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
22η αγωνιστική
- 21/02 17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ατρόμητος
- 21/02 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
- 22/02 16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος
- 22/02 18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
- 22/02 19:30 Άρης – Κηφισιά
- 22/02 20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός
23η αγωνιστική
- 28/02 17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
- 28/02 19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός
- 28/02 20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
- 01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
- 01/03 17:30 Βόλος – ΑΕΚ
- 01/03 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης
24η αγωνιστική
- 07/03 17:00 Άρης – Ατρόμητος
- 07/03 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
- 08/03 16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός
- 08/03 17:00 Βόλος – ΟΦΗ
- 08/03 19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
- 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- 09/03 18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
25η αγωνιστική
- 14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
- 14/03 19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
- 14/03 20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 15/03 17:30 Κηφισιά – Βόλος
- 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
- 15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
- 15/03 21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
26η αγωνιστική
- 22/03 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά
- 22/03 19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός
- 22/03 19:00 Άρης – ΟΦΗ
- 22/03 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ
- 22/03 19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
- 22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
- 22/03 19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
