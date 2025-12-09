sports betsson
Οι 10 αλλαγές προπονητών στον πρώτο γύρο της Super League: Από τον Ρούι Βιτόρια και τον Κόντη, στον Μαλεζά
09 Δεκεμβρίου 2025

Οι 10 αλλαγές προπονητών στον πρώτο γύρο της Super League: Από τον Ρούι Βιτόρια και τον Κόντη, στον Μαλεζά

Ο πρώτος γύρος της Super League ολοκληρώθηκε και οι ομάδες έχουν προχωρήσει ήδη σε 10 αλλαγές προπονητών.

H Super League και ο πρώτος γύρος ανήκει στο παρελθόν από την περασμένη Δευτέρα και το διπλό του Παναιτωλικού στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό με 1-0 και για ακόμη μια χρονιά οι αλλαγές προπονητών στο πρώτο κομμάτι της σεζόν είναι πάρα πολλές.

Συνολικά από τις 14 ομάδες της Super League μόλις οι έξι δεν έχουν προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, ενώ συνολικά 10 τεχνικοί έχουν αποχωρήσει από το ελληνικό πρωτάθλημα σε σύνολο 13 αγωνιστικών.

Ο Παναθηναϊκός αν και ξεκίνησε με πολλά όνειρα και… βλέψεις στη φετινή Super League, με τον Ρούι Βιτόρια στον πάγκο του, τελικά ο Πορτογάλος άντεξε ελάχιστα, ενώ στη θέση του ήρθε ο Χρήστος Κόντης. Και ο Έλληνας τεχνικός όμως δεν έμεινε πάνω από ένα μήνα, μέχρι να έρθει στη θέση του ο Ράφα Μπενίτεθ.

Από εκεί και πέρα, εκτός από τον Παναθηναϊκό δύο αλλαγές προπονητών έκανε και η ΑΕΛ, που ανέβηκε φέτος στην Super League, αφού ξεκίνησε με τον Γιώργο Πετράκη τη σεζόν, ο Στέλιος Μαλεζάς τον αντικατέστησε, ενώ πριν λίγα 24ωρα αποχώρησε και τη θέση του θα πάρει ο Σάββας Παντελίδης.

Οι υπόλοιπες αλλαγές προπονητών στη Super League

Μια σημαντική αλλαγή και νωρίς στη σεζόν έγινε στον Άρη, όπου ο Μανόλο Χιμένεθ αντικατέστησε τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ενώ ο Γιάννης Αναστασίου είναι αυτός που πήρε τη θέση του Γιάννη Πετράκη στον Παναιτωλικό.

Από πολύ νωρίς στη σεζόν και ο Κρις Κόουλμαν επέτρεψε στην Ελλάδα και πήρε τη θέση του Σάββα Παντελίδη στον Αστέρα Aktor, ενώ ο Ντούσαν Κέρκεζ αντικατέστησε τον Λεωνίδα Βόκολο στον Ατρόμητο, ο Χρήστος Κόντης τον Μίλαν Ράσταβατς στον ΟΦΗ και ο Σαραγόσα τον Κριστιάνο Μπάτσι στον Πανσερραϊκό.

Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»
09.12.25

Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, ο πρώην γενικός διευθυντής της ομάδας – Η ατάκα για «παράπλευρα έξοδα» και «σακούλες με χρήματα».

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 09:00 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
08.12.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης
09.12.25

Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε πρώτο πλάνο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και οι ενεργειακές κοινότητες

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»
09.12.25

Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, ο πρώην γενικός διευθυντής της ομάδας – Η ατάκα για «παράπλευρα έξοδα» και «σακούλες με χρήματα».

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας
09.12.25

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Η ελληνική συμμετοχή στο Seeds for the Future της Huawei ταξίδεψε στην Κίνα, όπου δύο φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν σε AI, 5G+, Cloud και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών
09.12.25

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών

Από το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή τειχών έως την εκμάθηση τεχνικών επιβίωσης, η Πολωνία συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τους κινδύνους που εγκυμονούν

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 09:00 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
09.12.25

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

