Οι 10 αλλαγές προπονητών στον πρώτο γύρο της Super League: Από τον Ρούι Βιτόρια και τον Κόντη, στον Μαλεζά

H Super League και ο πρώτος γύρος ανήκει στο παρελθόν από την περασμένη Δευτέρα και το διπλό του Παναιτωλικού στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό με 1-0 και για ακόμη μια χρονιά οι αλλαγές προπονητών στο πρώτο κομμάτι της σεζόν είναι πάρα πολλές.

Συνολικά από τις 14 ομάδες της Super League μόλις οι έξι δεν έχουν προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, ενώ συνολικά 10 τεχνικοί έχουν αποχωρήσει από το ελληνικό πρωτάθλημα σε σύνολο 13 αγωνιστικών.

Ο Παναθηναϊκός αν και ξεκίνησε με πολλά όνειρα και… βλέψεις στη φετινή Super League, με τον Ρούι Βιτόρια στον πάγκο του, τελικά ο Πορτογάλος άντεξε ελάχιστα, ενώ στη θέση του ήρθε ο Χρήστος Κόντης. Και ο Έλληνας τεχνικός όμως δεν έμεινε πάνω από ένα μήνα, μέχρι να έρθει στη θέση του ο Ράφα Μπενίτεθ.

Από εκεί και πέρα, εκτός από τον Παναθηναϊκό δύο αλλαγές προπονητών έκανε και η ΑΕΛ, που ανέβηκε φέτος στην Super League, αφού ξεκίνησε με τον Γιώργο Πετράκη τη σεζόν, ο Στέλιος Μαλεζάς τον αντικατέστησε, ενώ πριν λίγα 24ωρα αποχώρησε και τη θέση του θα πάρει ο Σάββας Παντελίδης.

Οι υπόλοιπες αλλαγές προπονητών στη Super League

Μια σημαντική αλλαγή και νωρίς στη σεζόν έγινε στον Άρη, όπου ο Μανόλο Χιμένεθ αντικατέστησε τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ενώ ο Γιάννης Αναστασίου είναι αυτός που πήρε τη θέση του Γιάννη Πετράκη στον Παναιτωλικό.

Από πολύ νωρίς στη σεζόν και ο Κρις Κόουλμαν επέτρεψε στην Ελλάδα και πήρε τη θέση του Σάββα Παντελίδη στον Αστέρα Aktor, ενώ ο Ντούσαν Κέρκεζ αντικατέστησε τον Λεωνίδα Βόκολο στον Ατρόμητο, ο Χρήστος Κόντης τον Μίλαν Ράσταβατς στον ΟΦΗ και ο Σαραγόσα τον Κριστιάνο Μπάτσι στον Πανσερραϊκό.