Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet ο Μαλεζάς
Τίτλοι τέλους για τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι «βυσσινί».
Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (2-2) ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο της ΑΕΛ Novibet, καθώς ο Έλληνας τεχνικός αποτελεί παρελθόν.
Οι «βυσσινί» εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τους, ευχαριστώντας τον Μαλεζά και τους συνεργάτες του για όσα έκαναν.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του.
Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα».
