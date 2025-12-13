ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολα, με τρία γκολ στο ημίχρονο οι Κρητικοί (vid)

Ο Πανσερραϊκός έχασε πέναλτι μόλις στο 5ο λεπτό (Μάρας) και στη συνέχεια ο ΟΦΗ που κυριάρχησε με τρία γκολ στο Α’ ημίχρονο (16′, 45+4′ Σαλσίδο, 45πεν. Φούντας), επικράτησε με 3-0, στο Παγκρήτιο για την 14η αγωνιστική της Super League.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Χρήστου Κόντη έφτασε τις 4 συνολικά στο πρωτάθλημα και τους 12 βαθμούς, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον Παναθηναϊκό. Οι ουραγοί Σερραίοι, που γνώρισαν την 11η ήττα τους σε 14 ματς, παρέμειναν στους μόλις 5 βαθμούς.

Η.. στραβή μέρα φάνηκε εξ αρχής για τους Σερραίους καθώς ο Μάρας είχε κάκιστη εκτέλεση σε πέναλτι που είχε κερδίσει λίγο νωρίτερα ο Μπρουκς από τον Κρίσμανιτς.

Η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους που άνοιξαν το σκορ στο 16′, όταν έπειτα από σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλες ο Σαλσίδο από κοντά έκανε το 1-0.

Κι ενώ φαινόταν πως το ημίχρονο το σκορ θα παρέμενε ως είχε, οι Κρητικοί σημείωσαν ακόμη δύο τέρματα. Αρχικά στο 44′ δόθηκε πέναλτι υπέρ του Ανδρούτσου σε 2ο χρόνο όμως, μιας και αρχικά είχε υποδειχθεί φάουλ στον Ουαγκέ. Εν τέλει στο 45′ ο Ταξιάρχης Φούντας με υποδειγματική εκτέλεση έγραψε το 2-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Στο β’ μέρος ο ΟΦΗ είχε κι άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με τις καλύτερες στιγμές να έρχονται νωρίς με Φούντα και Νους που δεν κατάφεραν όμως να βρουν δίχτυα. Από τον Πανσερραϊκό αντίδραση δεν υπήρξε, ενώ στο 85′ ακυρώθηκε το γκολ του Σενγκέλια για φάουλ του Χατζηθεοδωρίδη πάνω στον Λύρατζη.

Το 3ο γκολ του ΟΦΗ και δεύτερο προσωπικό του Σαλσίδο και το 3-0 ήρθε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Συγκεκριμένα από ωραίο σπάσιμο της μπάλας του Νους, με τον Σαλσίδο από κοντά να αυξάνει το σκορ το 3-0 και ουσιαστικά να «τελειώνει» και το ματς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του ΟΦΗ με τρία γκολ σε 33 λεπτά και εκφραστή τον Σαλσίδο σε δύο εξ αυτών.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το άστοχο πέναλτι του Μάρας στο 5′ έδωσε την ευκαιρία στον ΟΦΗ να παραμείνει φαβορί, κάτι που οι Κρητικοί απέδειξαν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Πανσερραϊκός συνολικά σαν ομάδα. Όταν πετάς στα… σκουπίδια πέναλτι στο 5ο λεπτό και μετά δέχεσαι τρία γκολ στο ημίχρονο δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Κατοίκος καταλόγισε πέναλτι στο 4′ για τους φιλοξενούμενους και στο 42′ υπέρ των γηπεδούχων, ενώ αρχικά είχε δοθεί φάουλ. Σωστές εν τέλει και οι δύο υποδείξεις.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR συμφώνησε στις υποδείξεις του διαιτητή για πέναλτι. Στο 86′ ο Σενγκέλια σκόραρε το 4-0 για τον ΟΦΗ, όμως το γκολ του δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.

ΣΚΟΡΕΡ:

Σαλσίδο 16′, 45+4′, Σαλσίδο 45′ Φούντας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ: Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίσμανιτς (81′ Κωστούλας), Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (61′ Αποστολάκης), Ανδρούτσος, Φούντας (71′ Καινουργιάκης), Νους (71′ λ.τρ. Μπαϊνοβιτς), Σενγκέλια και Σαλσέδο (81′ Ράκονιατς).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Ουαγκέ (46′ Καρέλης), Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Ομεονγκά, Γκιγιομέ (46′ Λύρατζης), Τσαούσης (79′ Γκαλβάν), Νάνελι, Μπρουκς (37′ λ. τρ. Σοφιανός), Μάρας (59′ Λιάσος).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Για την 15η αγωνιστική Super League AEK – ΟΦΗ (Κυριακή 21/12, 21:00) και Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (Δευτέρα 22/12, 18:00).