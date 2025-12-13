Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τα δοκάρια σταμάτησαν τους γηπεδούχους (vid)

Καλύτερη αλλά άτυχη η Κηφισιά που παραχώρησε ισοπαλία 0-0 με τον Asteras Aktor στο γήπεδο της Νεάπολης, για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα των Βορείων Προαστείων είχε δυο δοκάρια στο 44’ με τον Κόμπο και με τον Τεττέη στο 66’. Το ματς είχε ευκαιρίες και όπου χρειάστηκε οι τερματοφύλακες Ραμίρες και Παπαδόπουλος κατέβασαν τα ρολά.

Μετά το 0-0 η Κηφισιά είναι στην έβδομη θέση με 17 βαθμούς, με δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία. Ο Αστέρας συνέχισε αήττητος για έκτο σερί παιχνίδι (4 ισοπαλίες, 2 νίκες) και βρίσκεται στην 10η θέση με 13 βαθμούς.

Περισσότερες ευκαιρίες οι γηπεδούχοι

Το ματς ξεκίνησε με κατοχή μπάλας από την Κηφισιά, όμως στην αρχή δεν έβρισκε τη μεγάλη ευκαιρία. Οι πρώτες απειλές προς την εστία του Παπαδόπουλου ήταν μετά από κόρνερ (σουτ του Αντόνισε στο 8’ που έφυγε άουτ) ή μετά από φάουλ (στο 9’ ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε σουτ του Πόκορνι). Ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε και σουτ του Τεττέη στο 14’.

Ο Αστέρας ανέβηκε και στο 17’ ο Τριανταφυλλόπουλος αστόχησε (άουτ), μετά από φάουλ του Μεντιέτα. Στο 20’ είχε την ίδια τύχη και η κεφαλιά του Μακέντα, από σέντρα του Εμμανουηλίδη.

Κόντρα στη ροή του αγώνα η Κηφισιά θα μπορούσε να σκοράρει αν ο Τεττέη έβρισκε τη μπάλα στο 26’, μετά τη σέντρα του Μαϊντάνα. Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και είχε τεράστια διπλή ευκαιρία στο 44’, αρχικά δοκάρι σε σουτ του Πόμπο, μετά η μπάλα στρώθηκε στον αφύλακτο Σιμόν που σε άδειο τέρμα έστειλε άουτ τη μπάλα.

Οι τερματοφύλακες κατέβασαν τα ρολά

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Αστέρα να πιέζειμ η Κηφισιά κέρδιζε διαρκώς μέτρα και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 52’ που ο Παπαδόπουλος είπε «όχι» στο Παντελίδη, καθώς ο γκολκίπερ έδιωξε σε κόρνερ, αποκρούοντας με το ένα χέρι. Στο 54’ ο γκολκίπερ του Αστέρα μπλόκαρε και σουτ του Πάμπο.

Οι δυο ομάδες είχαν νευρικότητα αλλά συνέχισαν να «ζητούν» το γκολ. Στο 66’ η Κηφισιά είχε δεύτερο δοκάρι (οριζόντιο), σε σουτ του Τεττέη μετά από ατομική ενέργεια και αφού ντρίμπλαρε τον Τριανταφυλλόπουλο.

Τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ έχασε ο Αστέρας στο 73’, όταν ο Ραμίρες μπλόκαρε το πλασέ του Μακέντα. Στο 77’ κατέληξε άουτ σουτ του Τζανδάρη. Στο 81’ ο Ραμίρες μπλόκαρε σουτ του Τζοακίνι με δεύτερη προσπάθεια.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η ατυχία της Κηφισιάς. Η ομάδα των Βορείων Προαστείων είχε κατοχή μπάλας 63 % και περισσότερες ευκαιρίες, όμως τη σταμάτησαν τα δοκάρια.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Δεν… εμφανίστηκε ο παίκτης που θα άλλαζε το ματς κι έτσι οι δυο ομάδες έμειναν στο 0-0.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μακέντα μπορούσε να πάει καλύτερα, ήταν αργός και νωχελικός.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Πολυχρόνης (Πιερίας) δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Τζήλος (Λάρισας) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί (18’ λόγω τραυμ. Μαϊντάνα), Πέρεθ, Aμανί (65’ Βιγιαφάνιες), Παντελίδης, Πόμπο, Αντόνισε (84’ Σόουζα), Τεττέη.

ASTERAS AKTOR: Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι (59’ Τσανδάρης), Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης (72’ Χαραλαμπόγλου), Μεντιέτα (59’ Τζοακίνι), Κετού, Μακέντα (84’ Οκό).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

20/12 Ολυμπιακός-Κηφισιά (20:30)

20/12 Asteras Aktor-Αρης (16:00)