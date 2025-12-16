FIFA The Best 2025: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής ο Ντεμπελέ (pic+vid)
Ο Ντεμπελέ αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στα βραβεία FIFA The Best 2025.
Ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας, Ουσμάν Ντεμπελέ, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη χρονιά που φεύγει, στα βραβεία FIFA The Best 2025, που διεξήχθησαν σε μία υπέρλαμπρη τελετή στην Ντόχα του Κατάρ. Ο 28χρονος άσος είχε κερδίσει πριν από λίγες εβδομάδες και τη «Χρυσή Μπάλα» για το 2025, φτάνοντας σε ένα εμφατικό «νταμπλ» ατομικών διακρίσεων, στα κορυφαία βραβεία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Ο Ντεμπελέ είχε καθοριστική συμβολή στην πρώτη κατάκτηση Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν, όταν η ομάδα του επικράτησε με 5-0 της Ίντερ στον τελικό, ενώ την περασμένη σεζόν σημείωσε συνολικά 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Από αυτά, τα 21 τα πέτυχε στη Ligue 1, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα ως πρώτος σκόρερ.
#TheBest FIFA Men’s Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Ο Μοντιέλ κέρδισε το βραβείο «Puskás»
Ο εξτρέμ της Ιντεπεντιέντε Σαντιάγκο Μοντιέλ είναι ο νικητής του βραβείου FIFA Puskás 2025 και έγινε ο δεύτερος συνεχόμενος Αργεντινός που κερδίζει το βραβείο μετά τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.
Ο 25χρονος βραβεύτηκε για το εξαιρετικό του «ψαλιδάκι» με το αριστερό πόδι έξω από την περιοχή σε αγώνα του πρωταθλήματος της Αργεντινής , σε αγώνα εναντίον της Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια τον Μάιο του 2025. «Δεν το σκέφτηκα, απλώς το έκανα», είπε ο Μοντιέλ μετά το σούπερ γκολ του.
We’ll never tire of this goal. 🤸♂️
Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Το βραβείο πήρε το όνομά του από τον θρυλικό Ούγγρο επιθετικό Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος ήταν φημισμένος για τα γκολ του. Τιμά τα πιο εντυπωσιακά γκολ της περιόδου, η οποία διήρκεσε από τις 11 Αυγούστου 2024 έως τις 2 Αυγούστου 2025.
Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. 👏
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
