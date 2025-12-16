Η FIFA έκανε πάλι το… θαύμα της: Δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια από το Κουρασάο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ!

Από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για αλλαγή έδρας αγώνων που είναι προγραμματισμένοι για τις αμερικανικές πόλεις για τους… δικούς του λόγους και την απονομή του «Βραβείου Ειρήνης» από την FIFA στον πρόεδρο των ΗΠΑ, μέχρι τους ομαδικούς τάφους από μαζικές δολοφονίες των καρτέλ που εντοπίστηκαν κοντά σε μεξικανικό γήπεδο που θα φιλοξενήσει ματς της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, οι μήνες που οδηγούν στο προσεχές Μουντιάλ 2026 στη Βόρεια Αμερική φαίνεται πως δεν κυλούν ακριβώς ομαλά.

Για την ακρίβεια, φαίνεται πως η FIFA καταφέρνει να βρει τον τρόπο για να βάζει… αυτογκόλ και να πετυχαίνει πλήγματα στην αξιοπιστία της και κατ’ επέκταση της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου. Το τελευταίο γεγονός, μάλιστα, θυμίζει περισσότερο… ανέκδοτο, παρά πραγματικό περιστατικό που κάποιος αποφάσισε και ενέκρινε να λάβει σάρκα και οστά στον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μια ακόμη… καινοτομία της FIFA

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της αγγλικής Sun, η FIFA δίνει στην Αγγλία λιγότερα εισιτήρια για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, από όσα θα πάρει αντίστοιχα για τη δική της το… λαοφιλές Κουρασάο!

Πιο συγκεκριμένα, στις 17 Ιουνίου, τα «Τρία Λιοντάρια» αντιμετωπίζουν την Κροατία στο AT&T Stadium του Ντάλας, στην πρεμιέρα του 12ου ομίλου. Βάσει προγραμματισμού, Άγγλοι και Κροάτες θα πάρουν από 4.022 από τη FIFA και μέχρι εδώ… όλα καλά. Ωστόσο, τα προβλήματα εμφανίζονται όταν αρχίσουν να γίνονται οι συγκρίσεις με άλλους αγώνες. Όπως για παράδειγμα, με την αντίστοιχη πρεμιέρα του Κουρασάο, του μικρότερου κράτους που έχει προκριθεί ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ!

Με πληθυσμό περίπου 156.000 κατοίκους και έκταση σχεδόν έξι φορές μικρότερη από αυτή της Κρήτης, το μικρό νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής έχει από τη FIFA το δικαίωμα να πάρει για τη δική του πρεμιέρα στον Ε’ όμιλο κόντρα στη Γερμανία, τον αριθμό των 4.307 εισιτηρίων! Η σύγκριση αυτή έχει… τρελάνει τους Άγγλους στα social media αλλά και τα ΜΜΕ της χώρας, τα οποία αναρωτιούνται με ποιο κριτήριο παίρνονται αυτές οι αποφάσεις από τη FIFA, από τη στιγμή μάλιστα που το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το ματς της Αγγλίας στο Ντάλας, είναι κατά 8.000 θέσεις μεγαλύτερο από αυτό του Γερμανία – Κουρασάο, το NRG Stadium του Χιούστον. Και προς τιμήν τους, οι Άγγλοι δεν κάνουν καν αναφορά στη δυναμικότητα των δύο ομάδων…

Στο γήπεδο 1 στους 36 κατοίκους του Κουρασάο

Ως προς την πληθυσμιακή αναλογία, επίσης η σύγκριση είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή. Αν πουληθούν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια και για τις δύο χώρες, τότε σημαίνει ότι 1 στους 36 πολίτες του Κουρασάο, θα παρακολουθήσει αυτό το ιστορικό για τον αθλητισμό της χώρας ποδοσφαιρικό παιχνίδι, την ώρα το ποσοστό των Άγγλων είναι 1 στους 14.570 κατοίκους!

Όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι Άγγλοι πώς γίνεται να αποφασίζει κάτι τέτοιο η FIFA, από τη στιγμή που «ολόκληρο το Κουρασάο έχει μικρότερο πληθυσμό από το Μίλτον Κέινς», μια πόλη 50 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου;