Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη

Η FIFA σκέφτεται να εφαρμόσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιείται το VAR, καθώς εξετάζονται δύο διαφοροποιήσεις σε φάσεις που μέχρι πρότινος δεν δικαιούταν να παρέμβει ο διαιτητής που το χειρίζεται.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν σκέψεις να επιτρέπεται ο έλεγχος στα κόρνερ, ούτως ώστε να διαπιστώνεται ότι ο αρχικός καταλογισμός ήταν σωστός ή όχι. Αυτό οφείλεται σε σκέψεις ανθρώπων της Ομοσπονδίας, οι οποίοι πιστεύουν πως μπορεί να προκύψει γκολ ή καταλογισμός πέναλτι από λανθασμένη ένδειξη κόρνερ.

Η δεύτερη αλλαγή στον χειρισμό του VAR είναι η παρέμβαση στη δεύτερη κίτρινη κάρτα, κάτι που προέκυψε πρόσφατα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ισπανία κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όταν ο Έσε αποβλήθηκε άδικα από τον Ελβετό Σνάιντερ, κάτι που οδήγησε σε εισήγηση της UEFA στο IFAB για την τροποποίηση του κανονισμού.

Το σχετικό δημοσίευμα

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: VAR is set to have power over corners and second yellow cards at the World Cup in 2026. (Source: @martynziegler) pic.twitter.com/FIesbm0s6S — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 1, 2025

Με τις αλλαγές αυτές, αναμένεται να αυξηθεί και ο χρόνος καθυστερήσεων σε ένα παιχνίδι, με το IFAB να υπογραμμίζει πως είναι απαραίτητο η εξέταση μίας φάσης να πραγματοποιείται σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εάν τα δύο μέτρα ψηφιστούν, τότε θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, σε δοκιμαστικό στάδιο.

Το Διεθνές Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις 20 Ιανουαρίου στο Λονδίνο και εκεί θα συζητηθούν οι ενδεχόμενες αλλαγές στη χρήση του VAR ή στον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμών. Αν οποιαδήποτε αλλαγή γίνει δεκτή, τότε θα τεθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση του IFAB στις 28 Φεβρουαρίου.