Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1

Η άδικη αποβολή του Εσε, στο εκτός έδρας παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα ξεσήκωσε σάλο στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη. Όλοι έτριβαν τα μάτια τους με την απαράδεκτη απόφαση του απίθανου Ελβετού διαιτητή Ουρς Σνάιντερ, γεγονός που προκάλεσε μέχρι και την παρέμβαση του IFAB, καθώς το διεθνές ποδοσφαιρικό συμβούλιο ενημέρωσε ότι θα συζητήσει το θέμα της αλλαγής του πρωτοκόλλου του VAR, ώστε να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε περίπτωση λανθασμένης αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η τελική απόφαση θα παρθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026, στην ετήσια συνάντηση εργασίας του IFAB στο Λονδίνο. Δεν υπάρχει κανείς που να μην συμφωνεί ότι ο Σνάιντερ υπέπεσε σε τεράστιο διαιτητικό λάθος, άρα δεδομένο ότι το πρωτόκολλο αλλάζει.

Στο IFAB έλαβε χώρα (28/10) τηλεδιάσκεψη, μεταξύ των μελών του, με θέμα την δεύτερη κίτρινη κάρτα, εξαιτίας της άδικης αποβολής του Εσε στο Μονζουίκ. Μπορεί να μην πάρθηκε οριστική απόφαση, όμως φαίνεται να παρθεί! Απόδειξη ότι σχετικά με την τηλεδιάσκεψη το IFAB ενημέρωσε ότι η πρόταση έπεσε στο τραπέζι και ότι άνοιξε συζήτηση.

Πιο αναλυτικά η ενημέρωση του IFAB: «Σε σχέση με το πρωτόκολλο του VAR, συζητήθηκε ότι, μεταξύ άλλων, οι διαιτητές βιντεοαγώνων (VMO) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν όταν έχει δοθεί λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του IFAB, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το IFAB είναι υπεύθυνo για την τροποποίηση των κανονισμών του ποδοσφαίρου, ενώ παίρνει αποφάσεις και για νέους κανονισμούς.

Θυμίζουμε ότι μέχρι και ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι ήταν εκνευρισμένος με την απαράδεκτη απόφαση του Σνάιντερ να αποβάλει τον Εσε, με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ροσέτι ήταν παρατηρητής διαιτησίας του Σνάιντερ και του έκανε παρατηρήσεις στα αποδυτήρια του Μονζουίκ.

Στην τηλεδιάσκεψη του IFAB συζήτησαν και για να βρουν τρόπους να μειώνονται οι καθυστερήσεις του VAR αλλά και για την διπλή παράβαση στην εκτέλεση πέναλτι.