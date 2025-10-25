ESPN: «Αλλάζει το πρωτόκολλο του VAR για τη 2η κίτρινη μετά την αδικία με τον Έσε»

Ήταν… άδικο και γίνεται πράξη. Ρεπορτάζ του ESPN έρχεται να επιβεβαιώσει το αναμενόμενο: η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός και η αδυναμία -λόγω κανονισμού- παρέμβασης από τον VAR ώστε να παρθεί πίσω η απόφαση του Ελβετού «χασάπη», Ουρς Σνάιντερ που μέσα σε λίγα λεπτά καταδίκασε τους «ερυθρόλευκους» με ανύπαρκτη κόκκινη και ανύπαρκτο πέναλτι, φέρνει με συνοπτικές διαδικασίες αλλαγή στο πρωτόκολλο.

Ως γνωστόν, βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου, ο VAR δεν μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ώστε να διορθώσει το όποιο λάθος του διαιτητή, κάτι που σε φάσεις όπως αυτή του Έσε στη Βαρκελώνη μπορεί να είναι καταδικαστική για μια ομάδα.

Σύμφωνα τώρα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και τα οποία είχαν αρχίσει να δρομολογούνται δευτερόλεπτα ήδη μετά το τέλος του αγώνα στο «Μονζουΐκ», με την παρουσία του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, στα αποδυτήρια των διαιτητών, ο κανονισμός θα τροποποιηθεί. Κάτι που άλλωστε που άλλωστε ήταν ηλίου φαεινότερο ότι θα συμβεί, μετά την παγκόσμια κατακραυγή για την διαιτησία του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.

Το δημοσίευμα του ESPN

Την ερχόμενη Τρίτη η κουβέντα για την αλλαγή… λόγω Έσε

Όπως τονίζει το ESPN, την ερχόμενη Τρίτη θα λάβει χώρα συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων οργάνων, μετά και τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της Βαρκελώνης, με το IFAB (International Football Association Board), δηλαδή το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο αρμόδιο για τους «Κανόνες του Παιχνιδιού», να συζητά την αλλαγή του πρωτοκόλλου για αυτές τις περιπτώσεις.

Πέρα από αυτή την αλλαγή, στο πάνελ -όπως προσθέτει το ρεπορτάζ- θα συζητηθούν και μέτρα που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε ισχύοντες κανονισμούς, ώστε να περιορίσουν συνολικά τις σκόπιμες καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων.