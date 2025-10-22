Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»

Σάλος έχει προκληθεί από τις διαιτητικές αποφάσεις του Ουρς Σνάιντερ στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από την άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε, μέχρι το πέναλτι που δόθηκε λίγο αργότερα μετά από… βουτιά του Ράσφορντ στην περιοχή, αποφάσεις που έδωσαν την ευκαιρία στους Καταλανούς να σφραγίσουν τη νίκη και να φτάσουν στη νίκη με το ευρύ 6-1.

«Όσες φορές και να το δω…»

Ο Ιτουράλντε Γκονζάλες, ο διαιτητής που σχολιάζει για το Cadena SER, θέλησε να ρίξει φως στις αποφάσεις του διαιτητή και των βοηθών του. Στην περίπτωση που ο Έσε αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Κασάδο, ο πρώην διαιτητής δήλωσε πως ο παίκτης των «μπλαουγκράνα» προσποιήθηκε ώστε ο αντίπαλος του να αντικρίσει τη δεύτερη κίτρινη και την αποβολή του από την αναμέτρηση: «Είναι σαφές ότι ο Κασάντο προσποιείται, αλλά αυτό σας έχω πει, αυτός ο διαιτητής έχει πολλά προβλήματα με τις αποφάσεις του. Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια, αλλά η προσποίηση του Κασάδο που πηγαίνει κόντρα στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, απέναντι σε όλα».

Σχετικά με τη φάση του πέναλτι στον Ράσφορντ από τον Τζολάκη, ο Ιτουράλντε είπε πως ο Άγγλος επιθετικός έπεσε μόνος του ώστε να κερδίσει το πέναλτι και πως δεν υπήρχε καμία λογική στην απόφαση του Ελβετού διαιτητή, ο οποίος επιβεβαίωσε αμέσως το πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR: «Μπορώ να το δω 17 φορές αλλά θα δω το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Ο Ράσφορντ έπεσε μόνος του και δεν υπάρχει καμία παράβαση».

