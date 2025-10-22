sports betsson
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»
Champions League 22 Οκτωβρίου 2025 | 16:35

Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής, Ιτουράλντε Γκονθάλεθ, ο οποίος σχολιάζει για το Cadena SER, «έκαψε» τον Ουρς Σνάιντερ για όσα σφύριξε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σάλος έχει προκληθεί από τις διαιτητικές αποφάσεις του Ουρς Σνάιντερ στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από την άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε, μέχρι το πέναλτι που δόθηκε λίγο αργότερα μετά από… βουτιά του Ράσφορντ στην περιοχή, αποφάσεις που έδωσαν την ευκαιρία στους Καταλανούς να σφραγίσουν τη νίκη και να φτάσουν στη νίκη με το ευρύ 6-1.

«Όσες φορές και να το δω…»

Ο Ιτουράλντε Γκονζάλες, ο διαιτητής που σχολιάζει για το Cadena SER, θέλησε να ρίξει φως στις αποφάσεις του διαιτητή και των βοηθών του. Στην περίπτωση που ο Έσε αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Κασάδο, ο πρώην διαιτητής δήλωσε πως ο παίκτης των «μπλαουγκράνα» προσποιήθηκε ώστε ο αντίπαλος του να αντικρίσει τη δεύτερη κίτρινη και την αποβολή του από την αναμέτρηση: «Είναι σαφές ότι ο Κασάντο προσποιείται, αλλά αυτό σας έχω πει, αυτός ο διαιτητής έχει πολλά προβλήματα με τις αποφάσεις του. Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια, αλλά η προσποίηση του Κασάδο που πηγαίνει κόντρα στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, απέναντι σε όλα».

Σχετικά με τη φάση του πέναλτι στον Ράσφορντ από τον Τζολάκη, ο Ιτουράλντε είπε πως ο Άγγλος επιθετικός έπεσε μόνος του ώστε να κερδίσει το πέναλτι και πως δεν υπήρχε καμία λογική στην απόφαση του Ελβετού διαιτητή, ο οποίος επιβεβαίωσε αμέσως το πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR: «Μπορώ να το δω 17 φορές αλλά θα δω το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Ο Ράσφορντ έπεσε μόνος του και δεν υπάρχει καμία παράβαση».

Δείτε το απόσπασμα

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα ανόδου – Ανέκτησε τις 2.030 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα ανόδου – Ανέκτησε τις 2.030 μονάδες

Economy
IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
Βόλεϊ 22.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπέβερεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε
Champions League 22.10.25

Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε

Η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και η παγκόσμια κατακραυγή για τον Ελβετό διαιτητή, αναμένεται να οδηγήσει την UEFA στο να προτείνει αλλαγή κανονισμού στις περιπτώσεις αποβολής με δεύτερη κίτρινη που δεν μπορεί να ελέγξει ο VAR.

Σύνταξη
Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)
Champions League 22.10.25

Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)

Viral έχει γίνει στα social media η αντίδραση του Σαντιάγκο Έσε μετά την αποβολή-εφεύρεση στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να στηρίζει τον Αργεντίνο.

Σύνταξη
Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)
Champions League 22.10.25

Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Σεσημασμένος φαίνεται πως είναι ο Ουρς Σνάιντερ, αφού ένα πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και σε αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, είχε αποβάλει επίσης άδικα παίκτη -σε αντίστοιχη φάση με αυτή του Έσε- όμως τότε ο VAR είχε παρέμβει, κόντρα στον κανονισμό...

Σύνταξη
Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
Champions League 22.10.25

Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για τον Ελβετό, Ουρς Σνάιντερ, την επομένη του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, αφού χιλιάδες κόσμου και media παγκόσμιας εμβέλειας δεν πιστεύουν τις αποφάσεις που πήρε...

Σύνταξη
Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»
Champions League 22.10.25

Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»

Κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Καταλανών, το live του μεγαλύτερου online Μέσου της χώρας, της Marca, αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»
Champions League 22.10.25

Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»

Σύσσωμα τα ισπανικά ΜΜΕ παραδέχονται ότι στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος, αφού δεν υπήρχε ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι εις βάρος των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)
Champions League 22.10.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)

Μαγική βραδιά για την Ίντερ που «εκτέλεσε» την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην έδρα της με τεσσάρα. Ντάμφρις, Λαουτάρο, Τσαλχάνογλου και Εσπόζιτο οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)
Champions League 21.10.25

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)

Δεύτερη νίκη της Ντόρτμουντ, εκτός έδρας επί της Κοπεγχάγης με 4-2 που φιγουράρει μέσα στην οκτάδα ενώ η Κοπεγχάγη έχει έναν βαθμό. Οι Δανοί λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή έγινε ο Χατζηδιάκος

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην ακατανόητη απόφαση του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σράιντερ να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε και να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.

Σύνταξη
TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Δόθηκε πολύ εύκολα – Ο Κασάδο έπεσε λες και… δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Ο Κασάδο έπεσε λες και... δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»

Η βρετανική ιστοσελίδα «TNT Sports στέκεται στη φάση της αποβολής του Έσε, εξηγώντας ότι το μαρκάρισμα του Αργεντινού δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
Κόσμος 22.10.25

Και δεύτερη ληστεία σε γαλλικό μουσείο μετά το Λούβρο - Εκλεψαν πολύτιμα νομίσματα

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Energy Embargo for Palestine 22.10.25

Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

«Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε μια ακτιβίστρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν
Βόλεϊ 22.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπέβερεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει
Δήλωση στη Βουλή 22.10.25

Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Σύνταξη
Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες
Ανισότητες 22.10.25

Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες στην αγοραστική δύναμη τον μισθών. Πόσο έχουμε αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2009.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
Ελλάδα 22.10.25

Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Αστυνομία το πρωί της Κυριακής - Οι φίλοι της κάλεσαν το 166 όταν η ανήλικη έπεσε αναίσθητη στη μέση του δρόμου

Σύνταξη
Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Δεν υπήρχαν διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενώ υπερψήφισαν και τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού
Άλλα Αθλήματα 22.10.25

O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδονησίας έχει ξεκινήσει με τον αρχοντα των κρίκων να διεκδικεί το 5ο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας
Ελλάδα 22.10.25

Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας

Ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με μια πετσέτα έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή - Ποτέ δεν είπε ότι ήθελε να σκοτώσει τη μητέρα του, λένε οι δικηγόροι του

Σύνταξη
Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο
Κόσμος 22.10.25

Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Σύνταξη
Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας μετά την χθεσινή του απουσία, προσήλθε στη Βουλή, για την ψηφοφορία της τρολογίας χωρίς να κάνει καμία δήλωση

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – O A$AP Rocky είναι ο φετινός αγαπημένος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής
Yes, sir 22.10.25

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – O A$AP Rocky είναι ο φετινός αγαπημένος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής

Το στυλ του A$AP Rocky χαρακτηρίζεται από πειραματισμούς με την ρευστότητα των φύλων - αρκεί να θυμηθούμε το μαντίλι Gucci babushka του 2018-, ενώ στο βιογραφικό του έχει συνεργασίες με Moncler, Calvin Klein και Dior.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς αντικατέστησε τον Ζίνι στη λίστα της ΑΕΚ για το Conference League, με την Ένωση να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA. Ο Κροάτης θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ανγκολέζο.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
