Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Η ληστεία της Βαρκελώνης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον Ουρς Σνάιντερ να γίνεται πρωταγωνιστής με το «έτσι θέλω» στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με το ματς στο 2-1 και τους Πειραιώτες να βρίσκονται μέσα στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος στη Βαρκελώνη, ο Ελβετός διαιτητής… αποφάσισε να κρίνει την έκβαση του αγώνα. Αρχικά με την άδικη αποβολή του Έσε στο θέατρο του Κασάδο. Και έπειτα με το πέναλτι που καταλόγησε στη βουτιά του Ράσφορντ. Δύο φάσεις που έχουν… αφήσει εποχή και που είναι σπάνιες για το επίπεδο του Champions League.

Η φάση που έχει συζητηθεί περισσότερο είναι η εντελώς άδικη και ακατανόητη αποβολή του Σαντιάγκο. Με δύο αυστηρές κίτρινες κάρτες. Ο κανονισμός σε αυτή την περίπτωση λέει ότι ο VAR δεν δικαιούται να παρέμβει, καθώς ήταν δεύτερη κίτρινη. Μόνο σε απευθείας κόκκινη κάρτα ο VAR έχει το δικαίωμα να καλέσει τον διαιτητή και να δει τη φάση σε on-field review ή τέλος πάντων να πάρει πίσω την αρχική απόφαση.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Ουρς Σνάιντερ δείχνει δεύτερη κίτρινη κάρτα ξεσηκώνοντας έντονες αντιδράσεις! Το έχει ξανακάνει. Πότε; Στις 17 Σεπτεμβρίου και στον ισόπαλο (1-1) αγώνα της Λουγκάνο με τη Λωζάνη για την 4η αγωνιστική του ελβετικού πρωταθλήματος. Τι έγινε τότε; Ο Σνάιντερ ακύρωσε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Καρίμ Σο της Λωζάνης μετά από υπόδειξη του VAR, επικαλούμενος θέση οφσάιντ, παρότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται «παράνομη».

Η Λουγκάνο διαμαρτυρήθηκε ότι η παρέμβαση του VAR ήταν παράνομη, καθώς ο κανονισμός επιτρέπει την παρέμβαση μόνο σε περιπτώσεις απευθείας κόκκινων καρτών, γκολ και πέναλτι. Με την ελβετική ομάδα να ζητάει επανάληψη του παιχνιδιού, με επίσημη διαμαρτυρία στην Επιτροπή Πειθαρχίας της Ελβετικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Δείτε τη φάση από το 2.33 και έπειτα:

«Ο VAR με κάλεσε να επανεξετάσω τη φάση. Είδαμε επίσης πως υπήρχε οφσάιντ. Γι’ αυτό η απόφαση ήταν σωστή. Η σωστή απόφαση πρέπει πάντα να λαμβάνεται στο τέλος μιας επανεξέτασης», ήταν η εξήγηση του Σνάιντερ.

Η αντίδραση του προπονητή της Λουγκάνο, Ματία Κρότσι-Τρότσι; Ξεκάθαρη και σαφής: «Η απόφαση του διαιτητή δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτή. Έχουμε ασκήσει έφεση και τώρα θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν νομίζω ότι θα τους επιτραπεί να ξαναδούν αυτή την απόφαση. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Είναι κρίμα, θα μπορούσαμε να παίξουμε 30 λεπτά με το πλεονέκτημα».