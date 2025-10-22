Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»
Σύσσωμα τα ισπανικά ΜΜΕ παραδέχονται ότι στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος, αφού δεν υπήρχε ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι εις βάρος των «ερυθρόλευκων».
Μέχρι τη στιγμή που ο Ελβετός διαιτητής, Ουρς Σνάιντερ… αποφάσισε ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει στο «Μονζουΐκ» από τη Μπαρτσελόνα, οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν μέσα στο κόλπο του αγώνα, με το σκορ στο 2-1. Κάπου εκεί, ωστόσο, ο ρέφερι ανακάλυψε αποβολή στον Σαντιάγκο Έσε και λίγο μετά πέναλτι του Τζολάκη πάνω στον Ράσφορντ. Δύο αποφάσεις που προφανώς έκριναν την έκβαση του αγώνα, αφού στη συνέχεια οι Πειραιώτες κατέρρευσαν.
Από την ώρα λήξης του αγώνα και έπειτα, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αναρωτιέται για το τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Ελβετός όταν έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις. Όλα τα ισπανικά ΜΜΕ έχουν παραδεχθεί ότι υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος, ενώ… πάρτι κανονικό γίνεται και στο twitter, όπου όλος ο κόσμος σημειώνει ότι ο Ολυμπιακός στερήθηκε άδικα της ευκαιρίας να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα κόντρα στη μεγάλη Μπαρτσελόνα.
Αυτές οι αποφάσεις του Σνάιντερ σχολιάστηκαν καυστικά και στην διάσημη ισπανική τηλεοπτική εκπομπή «El Chiringuito de Jugones», δηλαδή το «Μπιτς μπαρ των ποδοσφαιριστών». Ανάμεσα στις ατάκες που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν και οι απολύτως αναμενόμενες:
- «Δεν θα έδειχνα στον Έσε την δεύτερη κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση».
- «Αν ήμουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν θα έδινα αυτό το πέναλτι στον Ράσφορντ».
Το σχετικό απόσπασμα:
