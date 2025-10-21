Η Marca για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Λάθος η αποβολή, δεν υπάρχει πέναλτι για τους Καταλανούς»
Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα «Marca» «καυτηρίασε» τις διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι του Μονζουίκ, εστιάζοντας στη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», στο πλαίσιο της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τυην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο 57ο λεπτό της συνάντησης άλλαξε τα δεδομένα, με τη Marca μάλιστα να στέκεται στη συγκεκριμένη απόφαση του διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ.
Για τη φάση πήρε θέση και ο πρώην διεθνής Ισπανός διαιτητής Πέρεθ Μπουρούγ μιλώντας στην εκπομπή «Marcador Europeo» του Radio Marca.
«Στο 57ο λεπτό ο Ολυμπιακός έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που είδε ο Εσε. Ο Ελβετός διαιτητής έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος, γιατί σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να δείξει την κάρτα στον παίκτη της ελληνικής ομάδας στη φάση με τον Κασαδό. Ήδη την πρώτη κάρτα θα μπορούσε να την έχει αποφύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός.
Παράλληλα, ο Μπουρούγ στάθηκε και στη φάση του πέναλτι για το τρίτο γκολ των Καταλανών επισημαίνοντας πως ήταν ακόμη μία λανθασμένη απόφαση. «Πρόκειται για έναν διαιτητή που φάνηκε να ξεπερνιέται από το παιχνίδι, ενώ η φάση δεν είναι αρκετή για να καταλογιστεί πέναλτι», τόνισε.
