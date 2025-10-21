sports betsson
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Παράπονα Μεντιλίμπαρ για τη διαιτησία του Σνάιντερ: «Ανεξήγητη η αποβολή και το πέναλτι»
Ποδόσφαιρο 21 Οκτωβρίου 2025 | 22:06

Παράπονα Μεντιλίμπαρ για τη διαιτησία του Σνάιντερ: «Ανεξήγητη η αποβολή και το πέναλτι»

Σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα είχε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τα οποία εξέφρασε στις δηλώσεις του.

Σύνταξη
Εκτός εαυτού ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα, με τον Βάσκο τεχνικό να μην μπορεί να κατανοήσει τις αποφάσεις του διαιτητή Ουρς Σνάιντερ.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για τη διαιτησία: «Υπήρχε μία στιγμή στο ματς όπου μπήκαμε στο παιχνίδι και ξαφνικά όλα άλλαξαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Από μία ανεξήγητη αποβολή και ένα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δυστυχώς μετά από λίγες ημέρες όλοι θα θυμούνται το αποτέλεσμα και όχι τι συνέβη στο παιχνίδι».

Για το τι κρατάει: «Ξεκινήσαμε δεχόμενοι δύο γκολ από δικά μας λάθη. Τους δώσαμε χώρο, έκαναν ευκαιρίες γιατί ξέρουν να εκμεταλλεύονται τα λάθη. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε καλά, μπορούσαμε να το παλέψουμε μετά το γκολ, αλλά από την αποβολή και μετά δεν υπήρχε ματς. Όσο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, μπορούσαμε».

Για την ΑΕΚ: «Δεν έχει σημασία το ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά ότι έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες και έναν ακόμη για τον οποίο θα δούμε. Αύριο θα δούμε ποια είναι η κατάστασή τους και θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Κυριακή».

World
Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Economy
Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

Stream sports
