Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
Champions League 22 Οκτωβρίου 2025 | 11:34

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για τον Ελβετό, Ουρς Σνάιντερ, την επομένη του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, αφού χιλιάδες κόσμου και media παγκόσμιας εμβέλειας δεν πιστεύουν τις αποφάσεις που πήρε...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ποδοσφαιρική εκδοχή του «Η Τέλεια Ληστεία» παίχτηκε στο «Μονζουΐκ» της Βαρκελώνης το βράδυ της Τρίτης. Η Μπαρτσελόνα νίκησε 6-1 τον Ολυμπιακό, όμως για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να προστεθεί μια ακόμη μαύρη κηλίδα στην ιστορία της καταλανικής ομάδας και τις… σχέσεις της με τις διαιτητικές αποφάσεις στο Champions League.

Ο Ελβετός διαιτητής Ουρς Σνάιντερ, ήταν ο… MVP των «μπλαουγκράνα» στο ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αφού με τις δύο αποφάσεις του, αυτή της αποβολής του Έσε στο θέατρο του Κασάδο και αμέσως μετά στο πέναλτι που καταλόγησε στη βουτιά του Ράσφορντ προ του Τζολάκη, άφησε… εποχή στο Champions League.

Ενδεικτικό του… πόσο λάθος ήταν αυτές οι αποφάσεις και σε τι βαθμό υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος στο συγκεκριμένο ματς είναι ο απόηχος του αγώνα. Όλα τα ισπανικά ΜΜΕ από το βράδυ της Τρίτης παραδέχονται ότι ο Ελβετός, όχι απλά τα έκανε όλα λάθος, αλλά έσπρωξε απροκάλυπτα τη Μπαρτσελόνα με αποφάσεις που δεν έχουν προηγούμενο. Πέρα από τη δημοσιογραφική κάλυψη του απόηχου του αγώνα όμως, τεράστιο ενδιαφέρον έχει και όσα γράφονται στα social media, με το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός και τον Σνάιντερ να είναι στα trends του «Χ».

Βίντεο με τίτλους «Το ρεζουμέ της Ληστείας», και σχόλια όπως: «Αυτή είναι ίσως η πιο ντροπιαστική σειρά αποφάσεων που έχουν παρθεί στο σπορ» και «Ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε να ξανασφυρίξει στο κορυφαίο επίπεδο. Ανικανότητα στα καλύτερά της» είναι όσα αναφέρονται για τον Ελβετό «σφαγέα»…

Ο Ολυμπιακός και η… VARcelona

«Ο Έσε του Ολυμπιακού είδε την κόκκινη κάρτα, όμως το ριπλέι δείχνει τον Κασάδο να αγκαλιάζει και με τα δύο χέρια τον Αργεντινό», γράφει το Pubity Sport και από κάτω -στα σχόλια- επικρατεί κακός χαμός: Τα «VARcelona» και «UEFAlona» είναι τα πιο κοινά σχόλιο των χρηστών, ενώ ένας άλλος σημειώνει: «Αντιδημοφιλής γνώμη: Το VAR είναι αποτελεσματικό μεν, αλλά ο εγωισμός των διαιτητών το κάνει λιγότερο αποτελεσματικό».

Ο γνωστός οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, Twilight, με τους 600 χιλιάδες ακολούθους, είναι επίσης καυστικός, παρουσιάζοντας εικόνες με τη φάση της αποβολής του Έσε και έπειτα τον πανηγυρισμό του Γιαμάλ με το… στέμμα. «Φαντάσου να πανηγυρίζεις με αυτό τον τρόπο ένα ψεύτικο πέναλτι απέναντι σε ομάδα με 10 παίκτες λόγω λανθασμένης απόφασης… ξεδιάντροπος στα 18 του».

«Ληστεία» και «Ντροπή»

Ένας άλλος χρήστης έχει ανεβάσει το βίντεο από τη στιγμή της αποβολής του Έσε και σχολιάζει: «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω… Καημένε Ολυμπιακέ».

Στο ίδιο κλίμα ένας ακόμη, βάζοντας στο βίντεο της φάσης τα hashtags «Ολυμπιακός», «Μπαρτσελόνα» και «Ληστεία». Ο χαρακτηρισμός αυτός επικρατεί σε σωρεία σχολίων, αφού ένας ακόμη τονίζει «Η ανασκόπηση της Ληστείας» και έπειτα παρουσιάζει το βίντεο με τις δύο φάσεις, την αποβολή και το πέναλτι.

Ένας ακόμη φίλαθλος αναφέρει αφοπλιστικά: «Αυτή είναι ίσως η πιο ντροπιαστική σειρά αποφάσεων που έχουν παρθεί στο σπορ. Τι στο δ@$%λο είδαμε μόλις;», τονίζει στην ανάρτησή του, ενώ σε ένα repost αυτής αναφέρεται το εξής: «Ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε να ξανασφυρίξει στο κορυφαίο επίπεδο. Ανικανότητα στα καλύτερά της».

«Λυπάμαι για τον Ολυμπιακό»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναρτήσεις οπαδών της Μπαρτσελόνα, αφού οι περισσότεροι από αυτούς παραδέχονται το προφανές, όσο άβολο και αν είναι για τους ίδιους. «Δεν ξέρω γι αυτό…», γράφει κάποιος δείχνοντας τη φωτογραφία από τη στιγμή της αποβολής του Έσε και προσθέτει: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως λυπάμαι για τον Ολυμπιακό».

Από την πλευρά της, η μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας, η μαδριλένικη «AS», έχει ανεβάσει τις φωτογραφίες των φάσεων και κρατάει πιο… αντικειμενική στάση μεν, αλλά «σφάζει» παράλληλα με το μαχαίρι. «Οι δύο αμφιλεγόμενες φάσεις. Η αποβολή και το πέναλτι στον Ράσφορντ. Ποια είναι η γνώμη σας;».

Η σφαγή έφτασε σε… εκατομμύρια μάτια

Οι αποφάσεις του Σνάιντερ έχουν ήδη φτάσει πάντως στα πέρατα του κόσμου και μπροστά σε εκατομμύρια φιλάθλους, μέσω των μεγαλύτερων δικτύων του κόσμου. Το διάσημο ESPN, για παράδειγμα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να… ειρωνευτεί ξεκάθαρα για τις αποφάσεις του διαιτητή: «Ο Έσε αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη για αυτό το φάουλ στον Κασάδο…», προσθέτοντας και το κατάλληλο emoji… «Πως γίνεται να είναι αυτό φάουλ, ας είμαστε ειλικρινείς» απαντάει χρήστης στο συγκεκριμένο νήμα.

Αντίστοιχα, το Touchline που έχει 1,5 εκατ. ακολούθους, παραθέτει την εικόνα του μαρκαρίσματος του Έσε και σημειώνει: «Το ριπλέι δείχνει ότι το φάουλ έγινε 100% από τον παίκτη της Μπαρτσελόνα, αφού έχει αγκαλιάσει και με τα δύο του χέρια τον Έσε, όμως αυτός είναι που βλέπει την κόκκινη κάρτα».

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»
Champions League 22.10.25

Κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Καταλανών, το live του μεγαλύτερου online Μέσου της χώρας, της Marca, αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»
Champions League 22.10.25

Σύσσωμα τα ισπανικά ΜΜΕ παραδέχονται ότι στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος, αφού δεν υπήρχε ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι εις βάρος των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)
Champions League 22.10.25

Μαγική βραδιά για την Ίντερ που «εκτέλεσε» την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην έδρα της με τεσσάρα. Ντάμφρις, Λαουτάρο, Τσαλχάνογλου και Εσπόζιτο οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)
Champions League 21.10.25

Δεύτερη νίκη της Ντόρτμουντ, εκτός έδρας επί της Κοπεγχάγης με 4-2 που φιγουράρει μέσα στην οκτάδα ενώ η Κοπεγχάγη έχει έναν βαθμό. Οι Δανοί λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή έγινε ο Χατζηδιάκος

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην ακατανόητη απόφαση του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σράιντερ να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε και να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.

Σύνταξη
TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Δόθηκε πολύ εύκολα – Ο Κασάδο έπεσε λες και… δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η βρετανική ιστοσελίδα «TNT Sports στέκεται στη φάση της αποβολής του Έσε, εξηγώντας ότι το μαρκάρισμα του Αργεντινού δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ο Ιταλός πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια με τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ που απέβαλε τον Εσε χωρίς λόγο

Σύνταξη
Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ
On Field 21.10.25

Ούτε ο Χανς Φλικ δεν θα… τολμούσε ν’ αποβάλει τον Έσε, αλλά ο Ελβετός ρέφερι δεν ντράπηκε να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού και λίγα λεπτά αργότερα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι στους Καταλανούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Marca για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Λάθος η αποβολή, δεν υπάρχει πέναλτι για τους Καταλανούς»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα «Marca» «καυτηρίασε» τις διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι του Μονζουίκ, εστιάζοντας στη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι.

Σύνταξη
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ελλάδα 22.10.25

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Μία από τις τέσσερις 22.10.25

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια – Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία
Νέα κλιμάκωση 22.10.25

Οι επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία έρχονται μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - Τι δηλώνει τώρα το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
Φόρος τιμής 22.10.25

«Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν» αναφέρει στο μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Σύνταξη
Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;
Άλλα Κόλπα 22.10.25

Με τα είδωλα της Britpop και της Generation X να γίνονται παππούδες , φαίνεται ότι το να είσαι παππούς ή γιαγιά δεν είναι πια αυτό που ήταν παλιά. «Υπάρχει μια νέα ατμόσφαιρα στην υπερενηλικίωση και είναι δροσερή, χαοτική και πιθανώς πιο εγωιστική» αναφέρει η Louise Chunn στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων 7 προσώπων
Ελλάδα 22.10.25

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρων με με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
