Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)

Η ποδοσφαιρική εκδοχή του «Η Τέλεια Ληστεία» παίχτηκε στο «Μονζουΐκ» της Βαρκελώνης το βράδυ της Τρίτης. Η Μπαρτσελόνα νίκησε 6-1 τον Ολυμπιακό, όμως για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να προστεθεί μια ακόμη μαύρη κηλίδα στην ιστορία της καταλανικής ομάδας και τις… σχέσεις της με τις διαιτητικές αποφάσεις στο Champions League.

Ο Ελβετός διαιτητής Ουρς Σνάιντερ, ήταν ο… MVP των «μπλαουγκράνα» στο ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αφού με τις δύο αποφάσεις του, αυτή της αποβολής του Έσε στο θέατρο του Κασάδο και αμέσως μετά στο πέναλτι που καταλόγησε στη βουτιά του Ράσφορντ προ του Τζολάκη, άφησε… εποχή στο Champions League.

Ενδεικτικό του… πόσο λάθος ήταν αυτές οι αποφάσεις και σε τι βαθμό υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος στο συγκεκριμένο ματς είναι ο απόηχος του αγώνα. Όλα τα ισπανικά ΜΜΕ από το βράδυ της Τρίτης παραδέχονται ότι ο Ελβετός, όχι απλά τα έκανε όλα λάθος, αλλά έσπρωξε απροκάλυπτα τη Μπαρτσελόνα με αποφάσεις που δεν έχουν προηγούμενο. Πέρα από τη δημοσιογραφική κάλυψη του απόηχου του αγώνα όμως, τεράστιο ενδιαφέρον έχει και όσα γράφονται στα social media, με το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός και τον Σνάιντερ να είναι στα trends του «Χ».

Βίντεο με τίτλους «Το ρεζουμέ της Ληστείας», και σχόλια όπως: «Αυτή είναι ίσως η πιο ντροπιαστική σειρά αποφάσεων που έχουν παρθεί στο σπορ» και «Ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε να ξανασφυρίξει στο κορυφαίο επίπεδο. Ανικανότητα στα καλύτερά της» είναι όσα αναφέρονται για τον Ελβετό «σφαγέα»…

Ο Ολυμπιακός και η… VARcelona

«Ο Έσε του Ολυμπιακού είδε την κόκκινη κάρτα, όμως το ριπλέι δείχνει τον Κασάδο να αγκαλιάζει και με τα δύο χέρια τον Αργεντινό», γράφει το Pubity Sport και από κάτω -στα σχόλια- επικρατεί κακός χαμός: Τα «VARcelona» και «UEFAlona» είναι τα πιο κοινά σχόλιο των χρηστών, ενώ ένας άλλος σημειώνει: «Αντιδημοφιλής γνώμη: Το VAR είναι αποτελεσματικό μεν, αλλά ο εγωισμός των διαιτητών το κάνει λιγότερο αποτελεσματικό».

Olympiakos’ Hesse was given a red card, but replay showed Casado with two hands around Hezze’s body. The Olympiakos manager shouted: “Hello, what are we doing?! What’s going on?! Where is VAR?!” 🧐 pic.twitter.com/VoQeShCOED — Pubity Sport (@pubitysport) October 21, 2025

Ο γνωστός οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, Twilight, με τους 600 χιλιάδες ακολούθους, είναι επίσης καυστικός, παρουσιάζοντας εικόνες με τη φάση της αποβολής του Έσε και έπειτα τον πανηγυρισμό του Γιαμάλ με το… στέμμα. «Φαντάσου να πανηγυρίζεις με αυτό τον τρόπο ένα ψεύτικο πέναλτι απέναντι σε ομάδα με 10 παίκτες λόγω λανθασμένης απόφασης… ξεδιάντροπος στα 18 του».

Imagine celebrating like this after getting a fake penalty against 10 men from a poor red card decision , SHAMELESS at 18😭 https://t.co/OX3I1GOhdT pic.twitter.com/VBbhOiN5Qa — Twilight (@the_marcoliboy) October 21, 2025

«Ληστεία» και «Ντροπή»

Ένας άλλος χρήστης έχει ανεβάσει το βίντεο από τη στιγμή της αποβολής του Έσε και σχολιάζει: «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω… Καημένε Ολυμπιακέ».

Still can’t believe it. Poor Olympiakospic.twitter.com/c9Ukl7H25P — LBW (@losblancoswrld) October 21, 2025

Στο ίδιο κλίμα ένας ακόμη, βάζοντας στο βίντεο της φάσης τα hashtags «Ολυμπιακός», «Μπαρτσελόνα» και «Ληστεία». Ο χαρακτηρισμός αυτός επικρατεί σε σωρεία σχολίων, αφού ένας ακόμη τονίζει «Η ανασκόπηση της Ληστείας» και έπειτα παρουσιάζει το βίντεο με τις δύο φάσεις, την αποβολή και το πέναλτι.

Resumen del Barcelona – Olympiacos pic.twitter.com/5LTI1WYBFb — Leo Montoya (@soyleomontoya) October 22, 2025

Ένας ακόμη φίλαθλος αναφέρει αφοπλιστικά: «Αυτή είναι ίσως η πιο ντροπιαστική σειρά αποφάσεων που έχουν παρθεί στο σπορ. Τι στο δ@$%λο είδαμε μόλις;», τονίζει στην ανάρτησή του, ενώ σε ένα repost αυτής αναφέρεται το εξής: «Ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε να ξανασφυρίξει στο κορυφαίο επίπεδο. Ανικανότητα στα καλύτερά της».

That Barca-Olympiacos referee should never be allowed to officiate any more UCL games ever again, incompetence at its highest! https://t.co/qviHdPCmnf — Muchi Pack (@RickyChimba) October 22, 2025

«Λυπάμαι για τον Ολυμπιακό»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναρτήσεις οπαδών της Μπαρτσελόνα, αφού οι περισσότεροι από αυτούς παραδέχονται το προφανές, όσο άβολο και αν είναι για τους ίδιους. «Δεν ξέρω γι αυτό…», γράφει κάποιος δείχνοντας τη φωτογραφία από τη στιγμή της αποβολής του Έσε και προσθέτει: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως λυπάμαι για τον Ολυμπιακό».

I really don’t know about that. All I can say is I’m sorry Olympiacos. pic.twitter.com/ieIPbtA684 — Barca Report (@Barca_Report_) October 21, 2025

Από την πλευρά της, η μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας, η μαδριλένικη «AS», έχει ανεβάσει τις φωτογραφίες των φάσεων και κρατάει πιο… αντικειμενική στάση μεν, αλλά «σφάζει» παράλληλα με το μαχαίρι. «Οι δύο αμφιλεγόμενες φάσεις. Η αποβολή και το πέναλτι στον Ράσφορντ. Ποια είναι η γνώμη σας;».

Las dos jugadas de la polémica: la expulsión por doble tarjeta y el penalti a Rashford… ¿Qué te han parecido? ❓ 🏆 #ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/Xk5O3JcI9k — Diario AS (@diarioas) October 21, 2025

📸 – THE OLYMPIAKOS MANAGER IS SAYING THAT THE GOALKEEPER DID NOTHING! HE WANTS TO LEAVE THE STADIUM! pic.twitter.com/DFcW2IEso3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2025

Η σφαγή έφτασε σε… εκατομμύρια μάτια

Οι αποφάσεις του Σνάιντερ έχουν ήδη φτάσει πάντως στα πέρατα του κόσμου και μπροστά σε εκατομμύρια φιλάθλους, μέσω των μεγαλύτερων δικτύων του κόσμου. Το διάσημο ESPN, για παράδειγμα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να… ειρωνευτεί ξεκάθαρα για τις αποφάσεις του διαιτητή: «Ο Έσε αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη για αυτό το φάουλ στον Κασάδο…», προσθέτοντας και το κατάλληλο emoji… «Πως γίνεται να είναι αυτό φάουλ, ας είμαστε ειλικρινείς» απαντάει χρήστης στο συγκεκριμένο νήμα.

Hezze receives a second yellow and is sent off for this foul on Casado 😬 pic.twitter.com/Vs5SE66MGG — ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2025

Olympiacos got a red for this challenge 🤔pic.twitter.com/f7vYJkfi0k — TheUnitedLad (@GlennGeoffrey4) October 22, 2025

Αντίστοιχα, το Touchline που έχει 1,5 εκατ. ακολούθους, παραθέτει την εικόνα του μαρκαρίσματος του Έσε και σημειώνει: «Το ριπλέι δείχνει ότι το φάουλ έγινε 100% από τον παίκτη της Μπαρτσελόνα, αφού έχει αγκαλιάσει και με τα δύο του χέρια τον Έσε, όμως αυτός είναι που βλέπει την κόκκινη κάρτα».