Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»
Κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Καταλανών, το live του μεγαλύτερου online Μέσου της χώρας, της Marca, αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Το γύρω του… διαδικτύου και όχι μόνο έκαναν οι αποφάσεις του διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, ωστόσο στο αγωνιστικό κομμάτι οι Ερυθρόλευκοι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκαν από ισπανικά Μέσα, όπως η Marca.
Συγκεκριμένα, το γνωστό ισπανικό σάιτ υποκλίθηκε στον τρόπο παιχνιδιού των Πειραιωτών, με την χαρακτηριστική ατάκα «τους βγάζεις το καπέλο», ενώ εξήραν την «πρόταση ποδοσφαίρου» που κατέθεσαν στο χορτάρι του Μονζουίκ.
«Με αριθμητικό μειονέκτημα και με διαφορά δύο τερμάτων, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο φινάλε αγώνα. Αλλά το παιχνίδι που κάνουν οι παίκτες του Μεντιλιμπάρ είναι για υπόκλιση. Τους βγάζεις το καπέλο. Τι πρόταση ποδοσφαίρου και τι προσωπικότητα έδειξαν παίζοντας στο Μονζουΐκ όπως έπαιξαν απόψε», έγραψαν χαρακτηριστικά, με το ματς στο 3-1 υπέρ των Καταλανών.
Το live της Marca για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
