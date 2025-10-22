Η UEFA θα προτείνει αλλαγή κανονισμού σε περιπτώσεις όπως στην αποβολή του Έσε

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε Ελλάδα και Ευρώπη η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στον χθεσινό (21/10) αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η απίστευτη διαιτητική απόφαση του Ουρς Σνάιντερ… άναψε φωτιές. Όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ερώτημα το οποίο πλανάται εδώ και αρκετό καιρό στον ποδοσφαιρικό πλανήτη: Γιατί ο VAR έχει δικαίωμα παρέμβασης σε περιπτώσεις απευθείας κόκκινης κάρτας και όχι σε δεύτερες κίτρινες; Και η παγκόσμια συζήτηση γι’ αυτό το θέμα… φουντώνει ξανά.

Όσα ισχύουν σήμερα

Πάμε να δούμε, καταρχάς, τι ακριβώς ισχύει σήμερα, αναφέροντας τους κανονισμούς που υφίσταται. Ο VAR, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Διεθνούς Επιτροπής Ποδοσφαιρικών Κανονισμών (IFAB), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις:

-Γκολ ή μη γκολ- Πέναλτι ή μη πέναλτι

-Άμεσες κόκκινες κάρτες

-Λανθασμένη ταυτοποίηση παίκτη

Οι δεύτερες κίτρινες κάρτες εξαιρούνται, καθώς θεωρούνται «υποκειμενικές» αποφάσεις και όχι «σαφείς και προφανείς» λάθος ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν η δεύτερη κίτρινη είναι λανθασμένη ή υπερβολική, δεν υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης μέσω VAR.

Πριν από το Μουντιάλ του 2026 η IFAB αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των αρμοδιοτήτων και παρεμβάσεων του VAR.

Συγκεκριμένα, στο τραπέζι βρίσκονται τα εξής σενάρια:

-Η δυνατότητα παρέμβασης του VAR σε λανθασμένα κόρνερ

-Η επανεξέταση δεύτερων κίτρινων καρτών

-Μια ριζική αλλαγή στα πέναλτι, όπου η μπάλα θα θεωρείται «νεκρή» αν ο τερματοφύλακας αποκρούσει, χωρίς δυνατότητα ριμπάουντ.

Κάπου εδώ έρχονται και οι αντιδράσεις. Με πρώτη και πιο σημαντική της UEFA. Με πηγές της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας να αναφέρουν στο πρόσφαρο παρελθόν πως οποιαδήποτε αύξηση αρμοδιοτήτων του VAR είναι «δύσκολο να γίνει ανεκτή», ενώ η πρόταση για «νεκρή» μπάλα στα πέναλτι χαρακτηρίστηκε ως «απαράδεκτη». Ωστόσο, τα όσα συνέβησαν στη Βαρκελώνη με τον Έσε είναι πολύ πιθανό να φέρουν αλλαγή στάσης από πλευράς UEFA, η οποία πρόκειται πολύ σύντομα να προτείνει στην IFAB αλλαγή του σχετικού κανονισμού με τις δεύτερες κίτρινες.

Υπέρ και κατά της παρέμβασης του VAR στις δεύτερες κίτρινες

Οι υποστηρικτές της αλλαγής υποστηρίζουν ότι:

-Η δεύτερη κίτρινη έχει την ίδια συνέπεια με την άμεση κόκκινη, άρα θα πρέπει να επανεξετάζεται.

-Το VAR μπορεί να αποτρέψει άδικες αποβολές που επηρεάζουν καθοριστικά την έκβαση ενός αγώνα.

-Η τεχνολογία υπάρχει και πρέπει να αξιοποιείται για τη δικαιοσύνη στο παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά οι επικριτές ισχυρίζονται ότι:

-Οι δεύτερες κίτρινες είναι συχνά υποκειμενικές και δύσκολα επαληθεύσιμες.

-Η παρέμβαση του VAR θα προκαλέσει περισσότερες διακοπές και θα υπονομεύσει την αυτονομία του διαιτητή.

-Αν επεκταθεί το VAR στις δεύτερες κίτρινες, το επόμενο βήμα θα είναι η επανεξέταση όλων των καρτών, κάτι που θα αλλοιώσει τη φύση του παιχνιδιού.

Η IFAB θα συνεδριάσει ξανά τον Νοέμβριο για να εξετάσει επίσημες προτάσεις, ενώ η τελική ψηφοφορία θα γίνει τον Μάρτιο. Για να περάσει οποιαδήποτε αλλαγή, απαιτούνται έξι από τις οκτώ ψήφους (τέσσερις από τις βρετανικές ομοσπονδίες και τέσσερις από τη FIFA). Αν εγκριθεί η επέκταση του VAR, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2026.