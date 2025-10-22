Η αντίδραση του Έσε μετά την άδικη αποβολή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα και η στήριξη του κόσμου (pics)
Viral έχει γίνει στα social media η αντίδραση του Σαντιάγκο Έσε μετά την αποβολή-εφεύρεση στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να στηρίζει τον Αργεντίνο.
Σάλο έχει προκαλέσει η άδικη αποβολή του Σαντιάγκο Έσε με τον Ουρς Σνάιντερ να αποφασίζει με το «έτσι θέλω» να γίνει ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αυτή η απόφαση και το αυστηρό πέναλτι που δόθηκε λίγο αργότερα μετά από… βουτιά του Ράσφορντ στην περιοχή έδωσαν την ευκαιρία στους Καταλανούς να σφραγίσουν τη νίκη και να φτάσουν στη νίκη με το ευρύ 6-1.
Όπως είναι φυσικό, η αντίδραση του Σαντιάγκο Έσε στην άδικη αποβολή του ήταν η αναμενόμενη. Ο Αργεντινός χαφ αρνήθηκε να πάει στα αποδυτήρια και απλώς κάθισε μπροστά από τη φυσούνα, χαμογελώντας προς τον διαιτητή.
Η αντίδραση του Έσε
📸 – Hezze is refusing to go to the dressing room, he just sits at the front of the tunnel laughing at the referee. pic.twitter.com/KXWiFzcU9L
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2025
Ο Έσε είδε να συντελείται μία κατάφωρη αδικία εις βάρος του, μία μέρα πριν τα γενέθλιά του. Την Τετάρτη (22/10) ο Αργεντινός κλείνει τα 24 χρόνια ζωής, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να του εύχεται για τη γιορτή του και τον κόσμο, στα σχόλια, να του συμπαραστέκεται απόλυτα μετά τη… ληστεία της Βαρκελώνης.
🎂 Χρόνια πολλά Σαντιάγκο! / Happy Birthday @SantiHezze!#HappyBirthday #Hezze #Olympiacos #Wishes pic.twitter.com/dAwgAEw154
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 22, 2025
