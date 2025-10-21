Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.
Στη λανθασμένη απόφαση του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ, να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε αναφέρθηκε ο Ντάνι Γκαρθία, στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκαρθία
«Παίζαμε καλά, ήμασταν στο παιχνίδι όσο ήμασταν με 11. Όμως μετά ήρθε μια αποβολή που δεν έχω ξαναδεί στην ζωή μου, σε ένα παίκτη που δεν αγγίζει τον αντίπαλο. Η ομάδα στην συνέχεια έπεισε, ήρθε κούραση και ήρθε το 6-1.
Παλέψαμε, τα δώσαμε όλα. Παίζουμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά δεν το έχουμε καταφέρει έως τώρα. Ήταν δύσκολο. Θέλαμε τους βαθμούς για να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο μας και είναι στενάχωρο που δεν έχουμε καταφέρει ως τώρα να τους δώσουμε κάτι παραπάνω».
