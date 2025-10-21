Αδιανόητη απόφαση του Σνάιντερ – Ο Ελβετός ανακάλυψε αποβολή του Έσε

Ο Ολυμπιακός παλεύει στο «Μονζουίκ» απέναντι στην Μπαρτσελόνα, κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με το πέναλτι του Ελ Καμπί στο 53΄όμως ο Ελβετός διαιτητής Σνάιντερ «τίναξε το ματς στον αέρα» αποβάλλοντας χωρίς λόγο τον Έσε!

Ο Έσε μάρκαρε τον Κασάδο ψηλά και αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα, πήρε καθαρά την μπάλα, ο άσος της Μπαρτσελόνα έπεσε στο έδαφος και έπιανε το πρόσωπό του και ο Σνάιντερ έδειξε φάουλ, έβγαλε δεύτερη κίτρινη κάρτα και απέβαλλε τον Αργεντινό αμυντικό χαφ!

Μια απόφαση που όπως φάνηκε από όλα τα ριπλέι είναι 100% λανθασμένη με τους ερυθρόλευκους να διαμαρτύρονται και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φωνάζει για έλεγχο από το VAR.

Παρότι όμως η φάση ήταν ξεκάθαρη, παρότι με αυτή την αποβολή αλλάζουν τα δεδομένα του αγώνα υπέρ της Μπαρτσελόνα ο διαιτητής δεν άλλαξε γνώμη και από το 57΄ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να παίζει με παίκτη λιγότερο στο «Μονζουίκ».