Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Γκαρθία οι ερυθρόλευκοι! (vid)
Ο Ντάνι Γκαρθία «άγγιξε» την ισοφάριση για τον Ολυμπιακό, καθώς στο 20ο λεπτό είχε ένα σουτ το οποίο παραλίγο να καταλήξει στα δίχτυα.
Η Μπαρτσελόνα έχει ανοίξει το σκορ με τον Φερμίν Λόπεθ από το 7′, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τις στιγμές του και ψάχνει το γκολ μέσα στο Μονζουίκ.
Στο 20′ ο Ντάνι Γκαρθία έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό της Μπαρτσελόνα, άλλαξε πορεία και πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σέζνι σε κόρνερ.
Είχε προηγηθεί και ωραία συνεργασία των παικτών του Μεντιλίμπαρ για να βρεθεί ο Ισπανός μέσος σε πλεονεκτική θέση για σουτ.
Δείτε την ευκαιρία του Γκαρθία:
