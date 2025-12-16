sports betsson
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
Ένα εξάμηνο πριν τη σέντρα του πολυδιαφημισμένου Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έναν διαρκή καταστροφικό... όλεθρο δημοσίων σχέσεων, αφού τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει δεξιά.

Σύνταξη
Spotlight

Μέσα σε όλα τα άλλα που έχει να αντιμετωπίσει η FIFA και οι διοργανωτές του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, έχουν να διαχειριστούν και έναν καθημερινό… Γολγοθά δημοσίων σχέσεων και αρνητικής δημοσιότητας, η οποία φυσικά οφείλεται σε όσα οι ίδιοι κάνουν, ή -πιο σωστά- δεν κάνουν. Το τελευταίο «χτύπημα» έρχεται από τον προπονητή μιας εκ των ομάδων που έχουν προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ, τον Στιβ Κλαρκ, ομοσπονδιακό τεχνικό της Σκωτίας. Ο οποίος, πολύ απλά, κάλεσε τους συμπατριώτες του να το… σκεφτούν πολύ καλά πριν αποφασίσουν να κάνουν το ταξίδι που θα κοστίσει μια μικρή περιουσία!

Μιλώντας στην σκοτσέζικη έκδοση του BBC, ανάμεσα στα καθαρά ποδοσφαιρικά ζητήματα, ο Κλαρκ πήρε θέση και για τα πανάκριβα εισιτήρια των αγώνων του Μουντιάλ, που προκαλούν ήδη τεράστιες αντιδράσεις ανά την υφήλιο. Παράλληλα βεβαίως με τα εισιτήρια των αγώνων, στα ύψη έχουν εκτοξευθεί ήδη -ένα εξάμηνο νωρίτερα- και οι τιμές των ξενοδοχείων στις πόλεις που θα διεξαχθούν αγώνες.

«Θα είναι ακριβό, όμως έτσι κι αλλιώς, το ταξίδι στην Αμερική είναι ακριβό. Τα εισιτήρια είναι ακριβά», είπε αρχικά ο Κλαρκ και πρόσθεσε: «Αν μπορείτε να πάτε και έχετε την οικονομική δυνατότητα να το κάνετε, τότε υπέροχα. Αλλά μην πιέσετε τον εαυτό σας υπερβολικά, μπαίνοντας σε χρέη μόνο και μόνο για να βρεθείτε εκεί. Είναι το τουρνουά της FIFA, εκείνη αποφασίζει. Η Σκωτσέζικη Ομοσπονδία έχει λάβει το πλήρες ποσοστό εισιτηρίων που της αναλογεί».

Πόσο θα κοστίσουν τα εισιτήρια για τα ματς της Σκωτίας

Σημειώνεται ότι για το ματς με την Αιτή, θα εισιτήρια θα κοστίζουν 153, 340 και 425 ευρώ, ενώ για αυτό με το Μαρόκο, οι τιμές θα αυξηθούν ελαφρώς σε 186, 365 και 510 ευρώ. Στο τελευταίο ματς -το φιλέτο- κόντρα στη Βραζιλία, ματς που θα φιλοξενηθεί στο Μαϊάμι, η Σκωτία έχει δικαίωμα να πάρει 3.736 εισιτήρια που θα κοστίζουν 226, 426 και 597 ευρώ.

Η «τρελή» οικονομική πολιτική της FIFA – Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια του Μουντιάλ

Οι Σκωτσέζοι φυσικά δεν είναι οι μόνοι που έχουν να αντιμετωπίσουν τις παράλογες τιμές που έχουν θέσει FIFA και διοργανωτές, οι οποίες έχουν μάλιστα αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ. Κάτι άλλο που έχει προκαλέσει επίσης αλγεινή εντύπωση είναι ότι η τιμολογιακή πολιτική της FIFA είναι… προκλητική –και μάλιστα εξόφθαλμα. Οι τιμές έχουν οριστεί βάσει τις εμπορικότητας των αγώνων, κάτι που έρχεται φυσικά σε πλήρη αντίθεση με τα όσα η Παγκόσμια Ομοσπονδία εξ αρχής υποστήριξε με τον τρόπο που προώθησε το συγκεκριμένο Μουντιάλ, δηλαδή με το να είναι «ένα Μουντιάλ για όλους» – μια διοργάνωση με περισσότερες ομάδες και που όλοι θα είναι… ίσοι.

Ωστόσο, οι φίλαθλοι που επιθυμούν να δουν τις πιο εμπορικές Εθνικές ομάδες, όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αγγλία, ή η Γαλλία, θα πρέπει να πληρώσουν ποσά κατά 15-20% μεγαλύτερα σε σχέση με τα παιχνίδια των «φτωχών συγγενών».

Από εκεί και έπειτα, οι κατηγορίες των αγώνων στη φάση των ομίλων κυμαίνονται στα 225, 425 και 595 ευρώ, την ώρα που αυτές στο Κατάρ το 2022 ήταν 77, 186 και 250 ευρώ.

Προχωρώντας στη διοργάνωση, τα παιχνίδια των προημιτελικών θα κοστίσουν 577 ευρώ, 860 ευρώ ή 1.221 ευρώ, αυτά των ημιτελικών ξεκινούν από τα 780, συνεχίζουν στα 2.070 και φτάνουν τα 2.700 ευρώ.

Τέλος, για τον τελικό του Νιου Τζέρσεϊ, το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 3.500 ευρώ, ενώ στο Κατάρ ήταν 512 ευρώ. Το αμέσως ακριβότερο εισιτήριο του τελικού κοστίζει 4.700 ευρώ, ενώ τα premium φτάνουν στο μάλλον εξωφρενικό ποσό των 7.500 ευρώ.

Καταλήγοντας, για να δει κάποιος την πορεία μιας ομάδας ως τον τελικό, θα πρέπει να ξοδέψει περί τα 6.500 ευρώ, ενώ τέσσερα χρόνια πίσω, το αντίστοιχο κόστος ήταν κάτι περισσότερο από 1.500 ευρώ.

Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σύνταξη
