Η Super League συνεδριάζει (15/9) για την έδρα της Κηφισιάς
Η Super League θα αποφασίσει για το γήπεδο, υποψήφιο του Ιωνικού, που θα χρησιμοποιεί η ομάδα των βορείων προαστίων που επανήλθε στην μεγάλη κατηγορία
- Ο ΟΗΕ εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τη δήλωση για τη λύση των δύο κρατών
- Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες
- Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
- Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Η Super League προανάγγειλε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης για τη Δευτέρα 15/9 (14:00) με βασικό θέμα την έδρα της Κηφισιάς. Θα αποφασίσει για το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα των βορείων προαστίων που επανήλθε στην μεγάλη κατηγορία.
Υποψήφιο είναι το γήπεδο του Ιωνικού, στη Νεάπολη της Νίκαιας και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές επαφές για να βρεθεί λύση. Το «Ζηρίνειο» δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων στην πρώτη κατηγορία. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος εντός έδρας αγώνας της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό ορίστηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Κυριακή 14/9, 18:00).
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:
«Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1/ Ορισμός αγώνων με γηπεδούχο την ΠΑΕ Κηφισιά, για την 4η ως και 14η αγωνιστική, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και, εν γένει, επιλογή λύσης διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ Κηφισιά, για την ίδια διοργάνωση, μέχρι το πέρας αυτής.
2/ Διάφορα».
- Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο
- Στο στόχαστρο ο Λαπόρτα λόγω Καμπ Νου
- Γιάννης πασάρει, Κώστας Αντετοκούνμπο σκοράρει για την Εθνική (vid)
- Τους πέρασε όλους και κάρφωσε με δύναμη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
- Αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του Σαν Σίρο
- Eurobasket 2025: Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι φωτογραφίζονται μαζί πριν από τον ημιτελικό (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις