Η Super League συνεδριάζει (15/9) για την έδρα της Κηφισιάς

Η Super League προανάγγειλε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης για τη Δευτέρα 15/9 (14:00) με βασικό θέμα την έδρα της Κηφισιάς. Θα αποφασίσει για το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα των βορείων προαστίων που επανήλθε στην μεγάλη κατηγορία.

Υποψήφιο είναι το γήπεδο του Ιωνικού, στη Νεάπολη της Νίκαιας και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές επαφές για να βρεθεί λύση. Το «Ζηρίνειο» δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων στην πρώτη κατηγορία. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος εντός έδρας αγώνας της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό ορίστηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Κυριακή 14/9, 18:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων με γηπεδούχο την ΠΑΕ Κηφισιά, για την 4η ως και 14η αγωνιστική, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και, εν γένει, επιλογή λύσης διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ Κηφισιά, για την ίδια διοργάνωση, μέχρι το πέρας αυτής.

2/ Διάφορα».