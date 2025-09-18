Super League: «Πνίγονται» στα ρηχά οι διαιτητές

Μπορεί να μην έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και να μην υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση, όμως οι διαιτητές «πνίγονται» στα ρηχά. Μέχρι τώρα έχουν τιμωρηθεί διαιτητές σε κάθε μια από τις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Συνολικά έξι ρέφερι μπήκαν στο «ψυγείο», με απόφαση της ΚΕΔ, και θα ήταν περισσότεροι αν ο Λανουά δεν χαριζόταν σε κάποιους, παρότι με την τηλεκριτική του τους έβγαλε στη σέντρα.

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής της Super League, όπως προκύπτει από τους ορισμούς των αγώνων του επόμενου (20-21/9) Σαββατοκύριακου, εκτός επιλογών έμειναν οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Κατοίκος (Αθηνών). Ο Παπαπέτρου τιμωρήθηκε επειδή δεν άφησε πλεονέκτημα σε επίθεση του Λεβαδειακού κατά της ΑΕΚ και προέκυψε γκολ υπέρ της ομάδας της Βοιωτίας, ο Ζαμπαλάς επειδή στον αγώνα Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός 5-0 χρειάστηκε VAR για να βγάλει εξόφθαλμη κόκκινη κάρτα σε παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, ενώ «έκρυψε» ότι έδωσε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων με υπόδειξη του βοηθού Κόλλια (Αθηνών) αλλά τον… πρόδωσαν οι συνομιλίες της ενδοεπικοινωνίας! Ο δε Κατοίκος μπήκε στο «ψυγείο» επειδή χρειάστηκε VAR για να δώσει πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στον αγώνα με την Κηφισιά. Ζαμπαλάς και Κατοίκος είναι υποψήφιοι για διεθνείς και, λογικά, έχασαν έδαφος.

Ο Λανουά δεν άλλαξε τον Ζαμπαλά από το ματς του Κυπέλλου Betsson Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 4-1 και έκανε μια ακόμη κακή διαιτησία. Με το ματς στο 4-1 δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, αν και κλήθηκε στο VAR, ενώ νωρίτερα είχε σφυρίξει άμεσα από ένα πέναλτι σε κάθε ομάδα.

Την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League γλίτωσαν τις τιμωρίες οι Τζήλος, Τσιμεντερίδης (διαιτητής και VAR, αντίστοιχα). Αν και σύμφωνα με τον Λανουά δεν έδωσαν πέναλτι υπέρ του Βόλου στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Παναιτωλικό.

Για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League έμεινε εκτός ορισμών ο Πολυχρόνης (Πιερίας), ο οποίος σφύριξε τον αγώνα ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0. Για την 2η αγωνιστική στο «ψυγείο» μπήκαν οι Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΛ 1-0.

Ο Πολυχρόνης, Κατσικογιάννης, Τζήλος επέστρεψαν στους ορισμούς, ενόψει της 4ης αγωνιστικής.