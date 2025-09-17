Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στα ματς της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, με την ΚΕΔ να ορίζει τον Γερμανό Ντενίζ Αϊτεκίν για το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (21/9, 21:00) στη Λεωφόρο.

Ο 47χρονος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό καθώς πριν από μερικά χρόνια είχε διευθύνει τον αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (24/10/21) αλλά και το περυσινό ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 4-2.

Πέρυσι, άρχισε να σφυρίζει στην Γερμανία μετά τον Φεβρουάριο, αφού πιο πριν και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καλοκαιριού ήταν τραυματίας. Αντίθετα τη σεζόν 2023-24 έκλεισε την σεζόν με 30 παιχνίδια στην χώρα του και μεταξύ άλλων σφύριξε και το «klasiker» Ντόρτμουντ – Μπάγερν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αϊτεκίν θα έχει για βοηθούς τους συμπατριώτες του Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόφσκι, Μαρκ Μπορς και 4ο τον Ευαγγέλου, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μάρτιν Γκίντερ Αλεξάντερ Περλ με τον Κουμπαράκη.

Από’ κει και πέρα την αναμέτρηση ΑΕΛ-ΑΕΚ θα διευθύνει ο Μόσχου (Βοηθοί: Κωστάρας, Δημητριάδης), αυτή του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό ο Σιδηρόπουλος (Βοηθοί: Κολλιάκος, Αρμακόλας), ενώ το εκτός έδρας ματς του Άρη με την Κηφισιά ο Γιουματζίδης (Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Δέλλιος).

Αναλυτικά οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 Κηφισιά – Άρης

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Δέλλιος

4ος: Φωτιάς

VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος

18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας

4ος: Μπουρουζίκας

VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός

20:00 Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Μηνούδης, Μωϋσιάδης

4ος: Μαχαίρας

VAR: Παπαδόπουλος, Μέγας

20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κολλιάκος, Αρμακόλας

4ος: Μυλοπούλου

VAR: Ευαγγέλου, Τσιοφλίκη

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Κωστάρας, Δημητριάδης

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος: Κουκούλας

VAR: Τζήλος, Πουλικίδης

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Ντενίζ Αϊτεκίν

Βοηθοί: Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόφσκι, Μαρκ Μπορς

4ος: Ευαγγέλου

VAR: Μάρτιν Γκούντερ Αλεξάντερ Περλ, Κουμπαράκης.