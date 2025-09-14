Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε το απόλυτο βίντεο για το πώς προφέρονται σωστά τα ονόματα των παικτών

Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν έρχονται ξένοι ποδοσφαιριστές στη χώρα μας, τα ονόματά τους προφέρονται με λάθος τρόπο. Γι’ αυτό και η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε βίντεο με τους παίκτες της ομάδας να λένε τα πλήρη ονόματά τους.

Στο εν λόγω βίντεο της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ ακούμε πώς προφέρονται σωστά τα ονόματα των Ταρέμι, Ποντένσε και Τσικίνιο μεταξύ άλλων, ενώ με μοναδική προφορά λέει το δικό του ο Ροντινέι.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ταρέμι η Ταρεμί, Στρεφέτσα ή Στρεφέζα, η απάντηση στο παρακάτω βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media.

How to pronounce the names of our players correctly 🗣️😉 pic.twitter.com/LPSVRpT2BS — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 14, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως στο υπέροχο βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πέρα από όλους τους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών.

Όλα αυτά λίγες μέρες πριν από την έναρξη της League Phase του Champions League και την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με την Πάφο (17/9, 19:45) στο Καραϊσκάκη.