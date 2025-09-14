Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Τρεις αγώνες στη Super League και ο Ολυμπιακός δείχνει στον ανταγωνισμό ότι αν κάποιος θέλει να τον κοντράρει φέτος, θα πρέπει να μοχθήσει πραγματικά. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπει… αφιονισμένοι στο φετινό πρωτάθλημα, συνεχίζοντας από πέρσι με το πόδι στο γκάζι. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, πρακτικά έχουν κάνει το τέλειο ξεκίνημα και η Στατιστική είναι εκεί για να το επιβεβαιώσει…

Τρία 90λεπτα, τρεις νίκες, 9 βαθμοί, 9 γκολ με 9 ασίστ, 7 διαφορετικοί σκόρερς, 8 διαφορετικοί δημιουργοί, τρία clean sheets και μηδέν παθητικό.

Την 1η αγωνιστική, 2 γκολ στον Αστέρα με 73% κατοχή μπάλας και 21 τελικές. Τη 2η αγωνιστική, 2 γκολ στον Βόλο με 65% κατοχή μπάλας και 11 τελικές. Την 3η αγωνιστική, 5 γκολ στον Πανσερραϊκό, με 83% κατοχή μπάλας και 30 τελικές!

Οι μέσοι όροι είναι αντίστοιχα εντυπωσιακοί: σε τρία ματς, ο Ολυμπιακός κάνει 73,6% κατοχή μπάλας επί των αντιπάλων του, σκοράρει τρία γκολ χωρίς να δέχεται κανένα και ανά 90λεπτο δημιουργεί 20,6 τελικές προσπάθειες! Μια τελική κάθε σχεδόν 4 λεπτά και ένα γκολ για κάθε 6 περίπου τελικές.

Δεν έτυχε, πέτυχε!

Όλα αυτά βεβαίως έχουν μια προφανέστατη εξήγηση: η ποιότητα της ομάδας έχει εκτοξευθεί φέτος, με παίκτες σαν τους Γιαζίτσι και Καμπελά να θεωρούνται πρακτικά… ρεζέρβες, αφού δεν χώρεσαν καν στη λίστα του Champions League. Ποντένσε και Ταρέμι, αντίστοιχα ήρθαν από τον πάγκο κόντρα στον Πανσερραϊκό, για να προσθέσουν τα δικά τους «κερασάκια», ο ένας στο… τρίτο και ο άλλος στο πρώτο ντεμπούτο του του με τα «ερυθρόλευκα». Βγαίνει αλλαγή ο Ζέλσον Μαρτίνς και μπαίνει ο Στρεφέτσα. Ο Ελ Κααμπί έχει τη δυνατότητα να ξεκουράζεται από το 60′!

Τίποτα από τα παραπάνω δεν γίνεται… τυχαία. Ο Ολυμπιακός γνώριζε πολύ καλά ότι η φετινή χρονιά θα είναι μακρά και δύσκολη και η ένεση ποιότητας που θα χρειαζόταν θα ήταν μεγάλη. Έτσι, το καλοκαίρι, η διοίκηση του συλλόγου έκανε αυτά που έπρεπε, προσθέτοντας τις μονάδες που χρειαζόταν η ομάδα σε όλες τις θέσεις. Ειδικά στην επίθεση, έφτιαξε μια γραμμή κρούσης που… σκοτώνει και «αποτελείται» από 838 γκολ και οι 482 ασίστ! Όλα αυτά, τώρα μονάχα ξεκινούν να φαίνονται πάνω στον αγωνιστικό χώρο…

Ποιότητα και πλουραλισμός… διαλύουν τα «ταμπούρια»

Σε όλες τις γραμμές πλέον υπάρχει πληρότητα, με έναν συνδυασμό εμπειρίας, ποιότητας και νιάτων. Με την εγγύηση του ποδοσφαίρου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το ρόστερ που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι αρχίζει να δείχνει σιγά σιγά τι μπορεί να κάνει. Και αυτό που σε πρώτη φάση δείχνει ότι πια μπορεί να κάνει εύκολα ο Ολυμπιακός, είναι το να βρίσκει αργά ή γρήγορα μέσα στα ματς τις λύσεις για να «ξεκλειδώνει» τις μαζικές άμυνες που σταθερά αντιμετωπίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αυτή η ποιότητα και η πλειάδα επιλογών για τον Βάσκο τεχνικό, έρχεται να προσφέρει -εκτός από λύσεις απέναντι στα… ταμπούρια- και έναν εντυπωσιακό πλουραλισμό στην άκρως αποτελεσματική επίθεσή του, τόσο σε επίπεδο εκτέλεσης, όσο και δημιουργίας.

Τα 9 γκολ των «ερυθρόλευκων» έχουν πετύχει 7 διαφορετικοί παίκτες: Από 2 έχουν Ελ Κααμπί και Ταρέμι και από 1 έχουν προσθέσει οι Ποντένσε, Ορτέγκα, Γιαζίτσι, Τσικίνιο και Ρέτσος. Την ίδια ώρα, όλα τα γκολ προκύπτουν από οργανωμένο, επιθετικό ποδόσφαιρο και ως επί το πλείστον από δουλεμένους αυτοματισμούς και όχι από ατομικές προσπάθειες. Οι ισάριθμες ασίστ που έρχονται από 8 διαφορετικούς παίκτες, έρχονται να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω. Ο Τσικίνιο έχει ξεκινήσει με 2 και από 1 έχουν μοιράσει έως τώρα Ποντένσε, Γιαζίτσι, Ορτέγκα, Καμπελά, Μουζακίτης, Νασιμέντο και Στρεφέτσα.

Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα…

Βεβαίως, τα πραγματικά δύσκολα δεν έχουν αρχίσει ακόμη, αφού ακολουθεί πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ωστόσο, επειδή κάθε αρχή και δύσκολη -κάτι που βίωσε τα περασμένα χρόνια η συγκεκριμένη ομάδα- ο Ολυμπιακός έκανε πολύ απλά αυτό που έπρεπε. Και με τον τρόπο που έπρεπε. Έκανε τη δουλειά του απέναντι στους αντιπάλους που βρήκε μπροστά του, έπαιξε με απόλυτη σοβαρότητα και με την απαραίτητη ένταση και γι αυτό τελικά έφτασε σε αυτό το εντυπωσιακό -και βάσει εικόνας και βάσει αριθμών- 3 στα 3 στο ξεκίνημα της Super League.

Και αν κάποιος σταθεί στην δεδομένα χαμηλότερη δυναμική των πρώτων αντιπάλων του, αφενός τότε θα αγνοεί αντίστοιχα ξεκινήματα κατά το πρόσφατο παρελθόν, αφετέρου θα αγνοεί και το ότι ο ίδιος ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει καν αρχίσει να πλησιάζει το ταβάνι του…