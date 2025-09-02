sports betsson
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Ολυμπιακός έφτιαξε επίθεση που… σκοτώνει: Τα «ερυθρόλευκα» 838 γκολ και οι 482 ασίστ
Ποδόσφαιρο 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:02

Ο Ολυμπιακός έφτιαξε επίθεση που… σκοτώνει: Τα «ερυθρόλευκα» 838 γκολ και οι 482 ασίστ

Με την προσθήκη των Ντάνιελ Ποντένσε και Μέχντι Ταρέμι, ο Ολυμπιακός και η επίθεσή του δεν εκτοξεύθηκε απλά, αλλά έγινε... πυραυλοκίνητη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Από το φινάλε της περασμένης σεζόν ήδη, ο Ολυμπιακός γνώριζε ότι η νέα χρονιά θα είναι η πιο δύσκολη των τελευταίων ετών. Μια χρονιά κατά την οποία, εντός συνόρων, θα ξεκινούσε ως νταμπλούχος και με τον ανταγωνισμό ενισχυμένο προκειμένου να τον ρίξει από τη φυσική του θέση. Εκτός συνόρων δε, τα πράγματα θα ήταν ακόμη πιο δύσκολα, αλλά και ταυτόχρονα πιο λαμπερά. Η League Phase του Champions League, κατά την οποία κληρώθηκε να αντιμετωπίσει θρυλικές ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα ήταν η επόμενη μεγάλη αγωνιστική πρόκληση για τους «ερυθρόλευκους». Δηλαδή τo να κάνει ξανά, όσα έχει ήδη κάνει κατά το παρελθόν!

Πριν από αυτή όμως θα υπήρχε και μια άλλη -εκτός τεσσάρων γραμμών- πρόκληση για τον σύλλογο: το να δημιουργήσει ένα νέο ρόστερ που θα διέθετε όλα τα απαραίτητα συστατικά, όλα τα απαραίτητα «όπλα», προκειμένου να πρωταγωνιστήσει σε τρεις διοργανώσεις. Η παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διασφάλιζε ήδη ότι ο Ολυμπιακός γνώριζε τι είδους ποδόσφαιρο θα θέλει να παίζει και κατ’ επέκταση τι ποδοσφαιριστές θα χρειαζόταν να αποκτήσει, με τι χαρακτηριστικά και αγωνιστικό προφίλ. Ακολούθως, θα απέμενε να εντοπιστούν και να αποκτηθούν οι καταλληλότεροι.

Μετά από αρκετά καλοκαίρια άλλωστε, ο κορμός της ομάδας ήταν ήδη υπαρκτός. Και οι περισσότεροι από τους παίκτες που αποχώρησαν, ήταν λίγο έως πολύ δεδομένο ότι θα φύγουν, για πολλούς και διάφορους λόγους. Προέκυψαν φυσικά και κάποιες έξτρα αποχωρήσεις, όπως η πώληση του Μπάμπη Κωστούλα στη Μπράιτον και το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ακόμη κι έτσι όμως, ο Ολυμπιακός θα χρειαζόταν λίγες και στοχευμένες κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι.

Με κινήσεις «ψαγμένες» και στοχευμένες

Για το κέντρο της άμυνας αποκτήθηκε ο Γκουστάβο Μάντσα από τη Φορταλέζα και για τη μεσαία γραμμή οι Λορέντσο Σιπιόνι (Τίγκρε) και Ντιόγκο Νασιμέντο (Μπενφίκα). Κινήσεις «ψαγμένες», αλλά όχι φτηνές. Οι «ερυθρόλευκοι» δαπάνησαν πολλά εκατομμύρια μονάχα για αυτή την τριάδα, επενδύοντας στο ταλέντο και την προοπτική των συγκεκριμένων παικτών: στα 21 ο πρώτος, στα 20 ο δεύτερος, στα 22 ο τρίτος. Όμως τα… ακόμη καλύτερα που επιφύλασσε ο σύλλογος για τον κόσμου του αφορούσαν στην μεσοεπιθετική και επιθετική γραμμή της ομάδας.

Αποκτήθηκε αρχικά ως ελεύθερος ο σπουδαίος και πολύπειρος Ρεμί Καμπελά, για να αναλάβει τον ρόλο του… νέου Βαλμπουενά. Ενός παίκτη «οικονομικού» σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, ο οποίος θα μπαίνει και θα προσφέρει αμέσως εμπειρία, ποιότητα και επιθετικές λύσεις, χωρίς να χρειάζεται να παίζει σε συνεχόμενα 90λεπτα. Έπειτα, ο «υδραυλικός», Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Στα 28 του, ο βραχύσωμος Βραζιλιάνος «αρτίστας» αγοράστηκε από την ιταλική Κόμο μετά από μια πολύ σεζόν στη Serie A και… μέσα από τα χέρια αρκετών ιταλικών ομάδων που τον ήθελαν.

Φινάλε με επίδειξη δύναμης

Στο φινάλε, ήρθαν και τα… καλύτερα. Αρχικά, ένας από τους καλύτερους Ασιάτες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο Ιρανός γκολτζής Μεχντί Ταρέμι, ήρθε από την Ίντερ για να φέρει στον Ολυμπιακό τα… τριψήφια νούμερά του σε γκολ και ασίστ. Μια κίνηση-επίδειξη δύναμης από τους «ερυθρόλευκους», φέρνοντας έναν σέντερ φορ αυτού του βεληνεκούς ενώ ήδη στη θέση υπάρχουν οι Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.

Λίγες… ώρες αργότερα, ακολούθησε το «κερασάκι». Ο αγαπημένος όλων στο Λιμάνι, Ντάνιελ Ποντένσε, στα 29 του, άφησε πίσω του τη Σαουδική Αραβία και ήρθε ξανά στον Ολυμπιακό -για τρίτη φορά- ώστε αυτή να είναι η… μόνιμη, δηλώνοντας πως θέλει να μείνει για μια δεκαετία στους Πειραιώτες. Βεβαίως, το τι φέρνει και αυτός στις «αποσκευές» του δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση μετά την καριέρα που έχει ήδη κάνει και όσα έχει άλλωστε παρουσιάσει μεγαλοπρεπώς στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό.

Πρόσθεσε 406 γκολ και 278 ασίστ στο ρόστερ του

Τέσσερις μεταγραφικές «κανονιές» από τον Ολυμπιακό που πρόσθεσε στην ήδη υπάρχουσα μεσοεπιθετική και επιθετική γραμμή του… 406 γκολ και 278 ασίστ! Για να δημιουργήσει, βάσει αριθμών, βιογραφικών και διαφορετικών αγωνιστικών χαρακτηριστικών, ίσως την πληρέστερη επίθεση που έχει «εμφανιστεί» σε ρόστερ ελληνικής ομάδας.

Αυτή τη στιγμή, το «ερυθρόλευκο» depth chart στις θέσεις των μεσοεπιθετικών/εξτρέμ και σέντερ φορ αριθμεί 9 (+1) παίκτες: Στην πρώτη κατηγορία, υπάρχουν οι Ποντένσε, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Γιαζιτσί, Καμπελά, Τσικίνιο συν τον Πνευμονίδη που ανέβηκε φουριόζος από την ομάδα Νέων. Στη δεύτερη -στα σέντερ φορ- οι Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Ο Ολυμπιακός και το… πυραυλοκίνητο αποτέλεσμα

Κάνοντας τη… σούμα, αυτή τη στιγμή οι 9 (πλην Πνευμονίδη) «ερυθρόλευκοι» που αποτελούν ουσιαστικά την επίθεση της ομάδας, καταγράφουν το εξής στατιστικό: 838 γκολ και 482 ασίστ καριέρας! Με τους περισσότερους μάλιστα να μετρούν πάνω από 300 ματς -εξαίρεση τα 270 του Γιαζιτσί και τα 281 του Ελ Κααμπί. Επίσης οι περισσότεροι βρίσκονται και στα ποδοσφαιρικά «ντουζένια» τους. Ένα εκρηκτικό μείγμα ποιότητας, εμπειρίας, φρεσκάδας και ουσίας, συνθέτουν μια… πυραυλοκίνητη γραμμή κρούσης που -δεδομένα- για τον Ολυμπιακό θα «τρομοκρατεί» τους εγχώριους αλλά και ταυτόχρονα θα έχει και όλα τα φόντα για να απειλήσει και τους «λαμπερούς» εκτός συνόρων αντιπάλους του.

Οι μεσοεπιθετικοί / εξτρέμ

Παίκτης / Αγώνες / Γκολ / Ασίστ
Τσικίνιο: 345 / 48 / 37
Ποντένσε: 382 / 60 / 69
Στρεφέτσα: 300 / 52 / 34
Μαρτίνς: 376 / 59 / 64
Γιαζιτσί: 270 / 65 / 39
Καμπελά: 494 / 92 / 74
Σύνολο: 2176 / 376 / 317

Οι σέντερ φορ

Παίκτης / Αγώνες / Γκολ / Ασίστ
Ελ Κααμπί: 281 / 157 / 28
Γιάρεμτσουκ 363 / 103 / 36
Ταρέμι: 445 / 202 / 101
Σύνολο: 1089 / 462 / 165

Γενικό Σύνολο: 3256 / 838 / 482

Headlines:
Τράπεζες
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

