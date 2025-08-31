Ανακοινώθηκε η σπουδαία μεταγραφή: Στα ερυθρόλευκα και επίσημα ο «killer» Ταρέμι των 258 γκολ (pics)
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Μέχντι Ταρέμι – Τεράστια κίνηση από τους Ερυθρόλευκους, που έκαναν δικό τους τον Ιρανό «killer» των 258 γκολ.
- Οι έξι πληγές για τους αγρότες – Πώς και πού χάνουν εισόδημα
- Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»
- Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού
- Σύγκρουση πλοίων στην Ηγουμενίτσα - Έσπασαν οι κάβοι λόγω των ισχυρών ανέμων
Τη σπουδαιότερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στο ελληνικό πρωτάθλημα και μια από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτηση του «killer» Μέχντι Ταρέμι.
Ένας επιθετικός κορυφαίου επιπέδου με 258 γκολ στο ενεργητικό του, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, με σπουδαίες παραστάσεις από τις κορυφαίες διοργανώσεις και… φονικό ένστικτο μέσα στην αντίπαλη περιοχή, που θα αγωνίζεται πλέον με τα ερυθρόλευκα.
Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή που μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να ολοκληρώσει στην Ελλάδα, με τους νταμπλούχους να εντάσσουν στο δυναμικό τους τον Ιρανό σταρ, ο οποίος θα πλαισιώσει στην «ερυθρόλευκη» επιθετική γραμμή τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:
🔴⚪⚡ Welcome to 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐚𝐜𝐨𝐬 Mehdi Taremi!#OlympiacosFC #Taremi #WeKeepOnDreaming @MehdiTaremi9 pic.twitter.com/AospJkMMZE
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 31, 2025
Ο Μέχντι Ταρέμι ξεκίνησε την καριέρα του στην Persepolis όπου σημείωσε 55 γκολ σε 112 εμφανίσεις, προτού μετακομίσει στο Κατάρ και εν συνεχεία στην Ευρώπη και τη Ρίο Αβε. Στην Πόρτο έζησε την πιο παραγωγική πενταετία της καριέρας του με 91 γκολ σε 182 αγώνες, πριν το καλοκαίρι του 2024 μεταγραφεί στην Ίντερ, όπου αγωνίστηκε με το «99». Εχοντας συνολικά 202 γκολ και 101 ασίστ συνολικά σε 445 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο.
Στην εθνική Ιράν είναι δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών με 56 γκολ σε 95 συμμετοχές, έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δύο φορές πρώτος σκόρερ στο ιρανικό πρωτάθλημα, με διεθνείς παραστάσεις στο Champions League και ηγετική παρουσία στην επίθεση, ο Ταρέμι συνεχίζει να γράφει την ιστορία του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.
Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Porto, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Chelsea αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Rio Ave, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια.
Προτού υπογράψει στην Al-Gharafa SC του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Persepolis της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ.
Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Shahin Bushehr και Iranjavan. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).
Μέχντι, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού.
- ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο
- Παναθηναϊκός: Ο Τζούριτσιτς με «τακουνάκι» έκανε το 1-0 για τους «πράσινους» (vid)
- Νίκολιτς: Ψάχνουμε χαφ και φορ, δεν θα πάρουμε παίκτες απλά για να παρούμε»
- Χάος στην Σίτι κι ένα… ρεκόρ για τον Χάαλαντ
- LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα
- ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0: Με την… ψυχή στο στόμα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις