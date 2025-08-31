Ολυμπιακός: Οι πρώτες φωτογραφίες του Ταρέμι με τα ερυθρόλευκα!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός πυροδότησε προ ολίγου τη «βόμβα» που ακούει στο όνομα Μέχντι Ταρέμι! Ο Ιρανός επιθετικός ανακοινώθηκε από τους νταμπλούχους Ελλάδας και ήρθε να ενισχύσει μία -ήδη ισχυρή- γραμμή κρούσης, παίρνοντας θέση δίπλα στους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ένας επιθετικός κορυφαίου επιπέδου με 258 γκολ στο ενεργητικό του, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, με σπουδαίες παραστάσεις από τις κορυφαίες διοργανώσεις και… φονικό ένστικτο μέσα στην αντίπαλη περιοχή, που θα αγωνίζεται πλέον με τα ερυθρόλευκα.

Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή που μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να ολοκληρώσει στην Ελλάδα, με τους νταμπλούχους να εντάσσουν στο δυναμικό τους τον Ιρανό σταρ, ο οποίος θα πλαισιώσει στην «ερυθρόλευκη» επιθετική γραμμή τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες του Ταρέμι με τα ερυθρόλευκα:

Υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.

Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Porto, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Chelsea αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Rio Ave, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια. Προτού υπογράψει στην Al-Gharafa SC του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Persepolis της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ.

Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Shahin Bushehr και Iranjavan. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).

Μέχντι, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού.