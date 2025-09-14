Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Ολυμπιακού, Άρη και Βόλου

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Πανσερραϊκό με σκορ 5-0 στο Καραϊσκάκη και έκανε το 3/3 στη Stoiximan Super League οι «ερυθρόλευκοι». Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Super League μετά τη νίκη των ερυθρόλευκων και τις νίκες Άρη και Βόλου.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας σε ένα ματς, όπου πραγματοποίησαν μια σπουδαία εμφάνιση μπροστά στον κόσμο τους, κράτησαν ξανά το «μηδέν» και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας εννιά βαθμούς μια αγωνιστική πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Από εκεί και πέρα, ο Άρης πήρε μεγάλο «διπλό» με 2-1 στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου και μάλιστα με ανατροπή. Πλέον, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με έξι πόντους, ενώ οι Περιστεριώτες έμειναν στην 7η θέση με τρεις βαθμούς.

Ο Βόλος νίκησε με το ίδιο σκορ (1-2) στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό και αυτή ήταν η πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα (3 βαθμοί), ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν στους τρεις πόντους έπειτα από τρεις αγωνιστικές.

Αύριο Κυριακή (14/9) το μενού περιέχει τέσσερα ματς, όπως βλέπετε παρακάτω στο πρόγραμμα, και με αυτά τα παιχνίδια θα ολοκληρωθεί η 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο (13/9)

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Κυριακή (14/9)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

18:00 Κηφισιά – Παναθηναϊκός

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League μετά τα ματς του Σαββάτου (13/9):