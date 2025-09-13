Μπήκε φουριόζος ο Βόλος και έκανε σεφτέ στο Αγρίνιο (vid)

Εκοψε τον… βήχα του Παναιτωλικού ο Βόλος στο ξεκίνημα και πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη με 2-1, στο ματς της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα της Θεσσαλίας σκόραρε στο 11’ και στο 17’ και κατάφερε να κρατήσει τους τρεις βαθμούς. Ο γηπεδούχος Παναιτωλικός μείωσε στο 30’, στο δεύτερο ημίχρονο ανέλαβε πρωτοβουλίες, όμως δεν είχε ευκαιρίες καθώς ο Βόλος έβγαλε σωστή άμυνα και δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους του. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το 3-1 στο 90+5′, με τον Μακνί.

Ο Βόλος έχει βρει το «κλειδί» του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, καθώς πέρσι νίκησε και στα δυο ματς (για την κανονική περίοδο και τα πλέι άουτ) και πρόπερσι πήρε τρίποντο στα πλέι άουτ. Οι παίκτες έδειξαν αποφασιστικότητα και ο Παναιτωλικός δεν μπόρεσε να κάνει ανατροπή, παραμένοντας χωρίς εντός έδρας νίκη για δεύτερο παιχνίδι. Ο Μπουχαλάκης μπήκε αλλαγή στο 79’, επιστρέφοντας στην Super League μετά από δυο χρόνια.

Οι δυο ομάδες έπαιξαν με το ίδιο σύστημα, συγκεκριμένα με 4-2-3-1. Το παιχνίδι ξεκίνησε με πιο δραστήριους τους φιλοξενούμενους οι οποίοι κατάφεραν σχετικά γρήγορα να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Τσάβες, καθώς εκμεταλλεύθηκαν τα κενά των γηπεδούχων. Μάλιστα, ο Βόλος φάνηκε να καθαρίζει το ματς, με δυο γκολ σε επτά λεπτά (11’ και 17’, αντίστοιχα).

Ο Βόλος προηγήθηκε στο 11’ με τον Τζόκα, μετά από σέντρα του Χουάνπι. Ηταν μια φάση διαρκείας, η οποία ξεκίνησε με γύρισμα του Σόρια. Η συγκεκριμένη ήταν η πέμπτη τελική του Βόλου, ενώ το ίδιο διάστημα ο Παναιτωλικός δεν είχε απειλήσει!

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση και στο 17’ ο Βόλος έκανε το 2-0, μετά από αντεπίθεση για… σεμινάριο. Σκόρερ ο Χάμουλιτς με προβολή, ύστερα από ασίστ του Λάμπρου.

Προσπάθησε να βρει πατήματα ο Παναιτωλικός. Αρχικά, ένα φάουλ του Στάγιτς στο 22’ δεν είχε αποτέλεσμα αφού δεν βρέθηκε συμπαίκτης του στην αντίπαλοι περιοχή. Οι Αγρινιώτες ξαναμπήκαν στο ματς στο 30’, με τον Μίχαλακ, καθώς ο Πολωνός έκανε φοβερή ενέργεια, περνώντας δυο αμυντικούς και βρέθηκε απέναντι στον Σιαμπάνη. Στο 42’ έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Αποστολόπουλος και έκανε ντεμπούτο ο Γάλλος Ενκολόλο που βρίσκεται τρεις μέρες στο Αγρίνιο.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είχαμε μεγάλη ένταση. Ξεκίνησε από αψιμαχία των Κόμπα-Αγκίρε. Ο Τζήλος μοίρασε κίτρινες στους Αγκίρε, Κάργα, Τσάβες και Κόμπα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός ξεκίνησε επιθετικά και προσπάθησε να πιέσει, με τον Βόλο να προσέχει περισσότερο την άμυνά του. Οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 54’, όμως η κεφαλιά του Αγκίρε έφυγε ελάχιστα άουτ. Στο 62’ ο Βόλος διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αγαπάκη στον Λάμπρου. Η φάση εξετάστηκε από το VAR που συμφώνησε με την άποψη του Τζήλου ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Ανούσια ήταν η υπεροχή του Παναιτωλικού μέχρι το τέλος του αγώνα. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας και στη συνέχεια, όμως χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Αντίθετα, ο Βόλος στο 90+5’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 3-1, όμως ο Μακνί αστόχησε, καθώς πλάσαρε άουτ, αν και απέφυγε τον Τσάβες!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Βόλος αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, καθώς μπήκε δυνατά στο ματς. Ξεκίνησε με 6-0 τελικές και κατάφερε να πετύχει δυο γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Μπορεί ο Χάμουλιτς να έγινε αλλαγή, όμως με δικό του γκολ ο Βόλος απέκτησε το προβάδισμα των δυο τερμάτων.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αγκίρε έγινε αλλαγή από τον Πετράκη. Ο σέντερ φορ του Παναιτωλικού ήταν ακίνδυνος. Δεν φάνηκε να μπαίνει στο πνεύμα του αγώνα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τζήλος σωστά δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Βόλου σε μαρκάρισμα του Λάμπρου στο 62’. Αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο, καθώς έβγαλε έντεκα κίτρινες κάρτες (5-6).

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 62’ ο Τσιμεντερίδης εξέτασε περίπτωση πέναλτι υπέρ του Λάμπρου του Βόλου, όμως συμφώνησε με τον Τζήλο.

ΣΚΟΡΕΡ: Μίχαλακ (30’) – Τζόκα (11’), Χάμουλιτς (17’)

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Αγαπάκης (68’ Γαλιάτσος), Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42’ λόγω τραυμ. Ενκολόλο), Κόγιτς (79’ Μπουχαλάκης), Λουίς (46’ Μάτσαν), Μάνρικ, Μίχαλακ, Εστέμπαν, Αγκίρε (68’ Αλεξιτς).

Βόλος (Χ. Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα (52’ Μύγας), Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (84’ Θαρθάνα), Τζόκα (84’ Μπουζούκης), Λάμπρου (73’ Ασενχούν), Χάμουλιτς (73’ Μακνί).

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ: Για το Κύπελλο ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αρη, την Τετάρτη 17/9, ενώ την Τρίτη (16/9) ο Βόλος παίζει στην Ηλιούπολη. Για το πρωτάθλημα ο Παναιτωλικός θα παίξει (Σάββατο 20/9) στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και την ίδια μέρα ο Βόλος θα φιλοξενήσει τον Asteras Aktor.