Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Μπήκε φουριόζος ο Βόλος και έκανε σεφτέ στο Αγρίνιο (vid)
Ποδόσφαιρο 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:02

Μπήκε φουριόζος ο Βόλος και έκανε σεφτέ στο Αγρίνιο (vid)

Με γκολ στο 11’ και στο 17’ ο Βόλος πήρε τον αέρα του Παναιτωλικού και νίκησε εκτός έδρας με 2-1. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, μείωσαν στο 30’, πήραν τον έλεγχο, αλλά δεν είχαν ευκαιρίες.

Σύνταξη
Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Spotlight

Εκοψε τον… βήχα του Παναιτωλικού ο Βόλος στο ξεκίνημα και πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη με 2-1, στο ματς της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα της Θεσσαλίας σκόραρε στο 11’ και στο 17’ και κατάφερε να κρατήσει τους τρεις βαθμούς. Ο γηπεδούχος Παναιτωλικός μείωσε στο 30’, στο δεύτερο ημίχρονο ανέλαβε πρωτοβουλίες, όμως δεν είχε ευκαιρίες καθώς ο Βόλος έβγαλε σωστή άμυνα και δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους του. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το 3-1 στο 90+5′, με τον Μακνί.

Ο Βόλος έχει βρει το «κλειδί» του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, καθώς πέρσι νίκησε και στα δυο ματς (για την κανονική περίοδο και τα πλέι άουτ) και πρόπερσι πήρε τρίποντο στα πλέι άουτ. Οι παίκτες έδειξαν αποφασιστικότητα και ο Παναιτωλικός δεν μπόρεσε να κάνει ανατροπή, παραμένοντας χωρίς εντός έδρας νίκη για δεύτερο παιχνίδι. Ο Μπουχαλάκης μπήκε αλλαγή στο 79’, επιστρέφοντας στην Super League μετά από δυο χρόνια.

Οι δυο ομάδες έπαιξαν με το ίδιο σύστημα, συγκεκριμένα με 4-2-3-1. Το παιχνίδι ξεκίνησε με πιο δραστήριους τους φιλοξενούμενους οι οποίοι κατάφεραν σχετικά γρήγορα να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Τσάβες, καθώς εκμεταλλεύθηκαν τα κενά των γηπεδούχων. Μάλιστα, ο Βόλος φάνηκε να καθαρίζει το ματς, με δυο γκολ σε επτά λεπτά (11’ και 17’, αντίστοιχα).

Ο Βόλος προηγήθηκε στο 11’ με τον Τζόκα, μετά από σέντρα του Χουάνπι. Ηταν μια φάση διαρκείας, η οποία ξεκίνησε με γύρισμα του Σόρια. Η συγκεκριμένη ήταν η πέμπτη τελική του Βόλου, ενώ το ίδιο διάστημα ο Παναιτωλικός δεν είχε απειλήσει!

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση και στο 17’ ο Βόλος έκανε το 2-0, μετά από αντεπίθεση για… σεμινάριο. Σκόρερ ο Χάμουλιτς με προβολή, ύστερα από ασίστ του Λάμπρου.

Προσπάθησε να βρει πατήματα ο Παναιτωλικός. Αρχικά, ένα φάουλ του Στάγιτς στο 22’ δεν είχε αποτέλεσμα αφού δεν βρέθηκε συμπαίκτης του στην αντίπαλοι περιοχή. Οι Αγρινιώτες ξαναμπήκαν στο ματς στο 30’, με τον Μίχαλακ, καθώς ο Πολωνός έκανε φοβερή ενέργεια, περνώντας δυο αμυντικούς και βρέθηκε απέναντι στον Σιαμπάνη. Στο 42’ έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Αποστολόπουλος και έκανε ντεμπούτο ο Γάλλος Ενκολόλο που βρίσκεται τρεις μέρες στο Αγρίνιο.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είχαμε μεγάλη ένταση. Ξεκίνησε από αψιμαχία των Κόμπα-Αγκίρε. Ο Τζήλος μοίρασε κίτρινες στους Αγκίρε, Κάργα, Τσάβες και Κόμπα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός ξεκίνησε επιθετικά και προσπάθησε να πιέσει, με τον Βόλο να προσέχει περισσότερο την άμυνά του. Οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 54’, όμως η κεφαλιά του Αγκίρε έφυγε ελάχιστα άουτ. Στο 62’ ο Βόλος διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αγαπάκη στον Λάμπρου. Η φάση εξετάστηκε από το VAR που συμφώνησε με την άποψη του Τζήλου ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Ανούσια ήταν η υπεροχή του Παναιτωλικού μέχρι το τέλος του αγώνα. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας και στη συνέχεια, όμως χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Αντίθετα, ο Βόλος στο 90+5’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 3-1, όμως ο Μακνί αστόχησε, καθώς πλάσαρε άουτ, αν και απέφυγε τον Τσάβες!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Βόλος αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, καθώς μπήκε δυνατά στο ματς. Ξεκίνησε με 6-0 τελικές και κατάφερε να πετύχει δυο γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Μπορεί ο Χάμουλιτς να έγινε αλλαγή, όμως με δικό του γκολ ο Βόλος απέκτησε το προβάδισμα των δυο τερμάτων.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αγκίρε έγινε αλλαγή από τον Πετράκη. Ο σέντερ φορ του Παναιτωλικού ήταν ακίνδυνος. Δεν φάνηκε να μπαίνει στο πνεύμα του αγώνα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τζήλος σωστά δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Βόλου σε μαρκάρισμα του Λάμπρου στο 62’. Αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο, καθώς έβγαλε έντεκα κίτρινες κάρτες (5-6).

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 62’ ο Τσιμεντερίδης εξέτασε περίπτωση πέναλτι υπέρ του Λάμπρου του Βόλου, όμως συμφώνησε με τον Τζήλο.

ΣΚΟΡΕΡ: Μίχαλακ (30’) – Τζόκα (11’), Χάμουλιτς (17’)

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Αγαπάκης (68’ Γαλιάτσος), Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42’ λόγω τραυμ. Ενκολόλο), Κόγιτς (79’ Μπουχαλάκης), Λουίς (46’ Μάτσαν), Μάνρικ, Μίχαλακ, Εστέμπαν, Αγκίρε (68’ Αλεξιτς).

Βόλος (Χ. Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα (52’ Μύγας), Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (84’ Θαρθάνα), Τζόκα (84’ Μπουζούκης), Λάμπρου (73’ Ασενχούν), Χάμουλιτς (73’ Μακνί).

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ: Για το Κύπελλο ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αρη, την Τετάρτη 17/9, ενώ την Τρίτη (16/9) ο Βόλος παίζει στην Ηλιούπολη. Για το πρωτάθλημα ο Παναιτωλικός θα παίξει (Σάββατο 20/9) στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και την ίδια μέρα ο Βόλος θα φιλοξενήσει τον Asteras Aktor.

World
Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Σε ένα ματς που είχαμε αρκετή ένταση ο Απόλλων Λεμεσού «λύγισε» με 1-0 την Πάφο εκτός έδρας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα, μόλις τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Τσέλσι, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»

Στην κατάσταση των Ροντινέι και Ζέλσον αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 5-0 επί του Πανσερραϊκού, με τον Βάσκο τεχνικό να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ
On Field 13.09.25

Ο Ορτεγκ…όλ και οι μίστερ γκολ

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα έκανε και με το παραπάνω την δουλειά του με γκολ και ασίστ, την ώρα που Ελ Κααμπί και Ταρέμι δίδαξαν την… τέχνη του σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Πάρτι επιστροφής στο Καραϊσκάκη (vids)

Με μια... καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League, στο πρώτο φετινό ματς με τον κόσμο στο γήπεδό του. Γκολ και ασίστ ο Ποντένσε, δύο γκολ στο ντεμπούτο του και ο Ταρέμι!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Έχασε πέναλτι ο Γιαζίτσι (vid)

Ο Τούρκος άσος του Ολυμπιακού εκτέλεσε πέναλτι αλλά ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού έκανε καλή απόκρουση

Σύνταξη
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes
Τεχνολογία 13.09.25

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι ένα πρόσωπο που συζητείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο αναπτύσσοντας την πλατφόρμα Couch Heroes, που συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Gamescom 2025

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές
Ελλάδα 13.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές

Ένα ζευγάρι από το Ισραήλ και τρεις νεαροί από την Παλαιστίνη ενεπλάκησαν στο επεισόδιο με συνέπεια και οι πέντε να οδηγηθούν στο ΑΤ Συντάγματος

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι

LIVE: Μπρέντφορντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Τσέλσι, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μελόνι: Προβοκατόρικη τοποθέτηση για τη δολοφονία Κερκ – «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»
Σάλος στην Ιταλία 13.09.25

Προβοκατόρικη τοποθέτηση της Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ - «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»

«Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;», αναρωτήθηκε η Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα
«Τέλος σε προνόμια» 13.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάνει πίσω από βασική επιλογή του προκατόχου του. Δήλωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των αργιών, αλλά ότι θα «αναζητήσει αλλού» τους πόρους που θα απέδιδαν στο δημόσιο ταμείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Έτοιμος για Πάφο ο Ροντινέι, δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό του Ζέλσον»

Στην κατάσταση των Ροντινέι και Ζέλσον αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 5-0 επί του Πανσερραϊκού, με τον Βάσκο τεχνικό να δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του.

Σύνταξη
Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
Συνέδριο 13.09.25

Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»

Από το «ερασιτεχνικό» περιεχόμενο στο απόλυτο burnout και από την οικονομική ανασφάλεια στη σκλαβιά του OnlyFans, η πορνογραφική βιομηχανία της Ευρώπης μοιάζει να τσακίζει τις ζωές των δημιουργών σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αποκάλυψη: Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Υπόθεση μαστροπείας 13.09.25

Ο «Κοντός» έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 42χρονος μαστροπός που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του, γνωστός με το ψευδώνυμο «Κοντός».

Σύνταξη
