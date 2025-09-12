Επίσημο: Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον Μπουχαλάκη

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Η ομάδα του Αγρινίου ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, με τον 32χρονο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών. Ο Παναιτωλικός ενημέρωσε πως ο Μπουχαλάκης θα φοράει τη φανέλα με το νούμερα 41 στην ομάδα του Αγρινίου.

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έκανε μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό, στον οποίο μάλιστα υπήρξε και αρχηγός για ένα διάστημα, καταγράφοντας συνολικά 226 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα (14 γκολ, 16 ασίστ, 6 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα).

Επαιξε επίσης σε Νότιγχαμ Φόρεστ, Κόνιασπορ και Χέρτα Βερολίνου, ενώ ήταν επί σειρά των σημαντικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας, με την οποία είχε 47 συμμετοχές. Μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση από τον Παναιτωλικό, που προσθέτει στο ρόστερ του έναν παίκτη, με εμπειρία και ποιότητα, που μπορεί να του προσφέρει πολύτιμες λύσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός για Μπουχαλάκη:

«Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι από σήμερα μέλος της οικογένειας του Παναιτωλικού, δίνοντας συνέχεια στη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει στο ποδόσφαιρο, με 385 παρουσίες σε επίσημους αγώνες έως τώρα. Γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και αναδείχτηκε στον Εργοτέλη.

Μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδας, συμμετέχοντας σε 226 αγώνες εγχώριων και Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τη Nottingham Forest, στην Τουρκία με την Konyaspor και τα δύο τελευταία χρόνια στη Γερμανία με τη Hertha.

Αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 47 φορές με την Εθνική Ανδρών.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια δύο ετών και ο αριθμός της φανέλας του είναι το 41.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».