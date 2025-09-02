Oπαδικό Fair Play: Αρειανοί κέρασαν μπύρες τους φιλοξενούμενους του Παναιτωλικού (vid)
Παρά την ήττα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», οι οπαδοί του Άρη έδειξαν ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώσει και όχι μόνο να χωρίζει.
Μία σκηνή που σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα εκτυλίχθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά το Άρης – Παναιτωλικός.
Τα γκολ των Αγκίρε και Άλεξιτς χάρισαν στους Αγρινιώτες την πρώτη τους νίκη στη φετινή Stoiximan Super League, αφήνοντας τον κόσμο του Άρη απογοητευμένο από την εμφάνιση και το αποτέλεσμα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν έλειψαν οι έντονες αποδοκιμασίες προς τους παίκτες και τον προπονητή, με έκδηλη την αγανάκτηση των οπαδών για την εικόνα της ομάδας τους.
Ωστόσο, μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι οπαδοί του Άρη σκαρφάλωσαν στα κάγκελα και προσέφεραν μπύρες στους φίλους του Παναιτωλικού που είχαν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν την ομάδα τους, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και σεβασμού που σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα.
Το χαρακτηριστικό βίντεο:
