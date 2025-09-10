Παναιτωλικός: Ανακοινώθηκε ο Τσούρα – Υπέγραψε για τρία χρόνια
Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσούρα. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια με την Δε Στρόνγκεστ, έχοντας απολογισμό 6 γκολ και 5 ασίστ.
Ο Παναιτωλικός συνεχίζει απτόητος την ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ανακοίνωσε τον Τζέισον Τσούρα. Ο 23χρονος Βολιβιανός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη, ενώ μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Δε Στρόνγκεστ. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 20 παιχνίδια με την ομάδα από την πατρίδα του, έχοντας απολογισμό 6 γκολ και 5 ασίστ.
Γεννήθηκε στις 02.03.2002 και από την Tahuichi στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα, εντάχθηκε στην Strongest U20. Την τελευταία πενταετία αγωνίζεται στην επαγγελματική ομάδα καταγράφοντας 146 συμμετοχές, ενώ φόρεσε 10 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών της Βολιβίας. Ο αριθμός της φανέλας που θα φοράει τη νέα αγωνιστική σεζόν είναι το 20.
Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού για τον Τσούρα:
«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από την ομάδα The Strongest της Βολιβίας του ποδοσφαιριστή Τζέισον Τσούρα (Jeyson Chura), ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναιτωλικό.
Γεννήθηκε στις 02.03.2002 και από την Tahuichi στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα, εντάχθηκε στην Strongest U20. Την τελευταία πενταετία αγωνίζεται στην επαγγελματική ομάδα καταγράφοντας 146 συμμετοχές, ενώ φόρεσε 10 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών της Βολιβίας.
Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 20.
Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Αγρινίου, που ενισχύθηκε με τον Τζέισον Τσούρα που υπέγραψε για τρία χρόνια.
