Λανουά: Έβλεπε το πάνω ράφι για τα ντέρμπι των «αιωνίων»

Ποιά ήταν η φιλοσοφία του Λανουά σχετικά με τους ορισμούς των ξένων διαιτητών στα ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων; Κάνουμε την αναδρομή επειδή ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είναι έτοιμος, πιθανόν την Τετάρτη 17/9, να ορίσει τους πρώτους ξένους διαιτητές για τα ματς της σεζόν 2025/26 καθώς στο… μενού της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League δεσπόζει ο αγώνας Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (Κυριακή 21/9, 21:00).

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, με εξαίρεση τα πλέι οφ (και θα εξηγήσουμε τον λόγο για το τελευταίο), ο Λανουά έφερε μόνο διαιτητές από το πάνω ράφι τόσο για τις δυο αναμετρήσεις Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος όσο και για τους δυο προημιτελικούς Κυπέλλου Betsson. Πιο συγκεκριμένα επέλεξε τρεις από την κατηγορία ελίτ της UEFA (Ζίμπερτς, Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς) και έναν Ισπανό πρώτης κατηγορίας.

Για τα πλέι οφ 1-4 ο Λανουά το… χαλάρωσε. Ίσως, ρόλο να έπαιξε η διαφορά της βαθμολογίας, καθώς ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 60 βαθμούς, η ΑΕΚ με 53, ο Παναθηναϊκός με 50 και ο ΠΑΟΚ με 46. Έτσι για τα ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό επέλεξε τον Σλοβένο Ομπρένοβιτς και τον Λετονό Τρεϊμάνις που είναι ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA, όχι όμως από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Πιο αναλυτικά:

7η αγωνιστική (6/10/24): Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0, διαιτητής ο Γερμανός Ζίμπερτ

1ος προημιτελικός Κυπέλλου (15/1/25): Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, ο Πολωνός Μαρτσίνιακ

20η αγωνιστική (26/1/25): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1, ο Σλοβένος Βίντσιτς

2ος προημιτελικός Κυπέλλου (5/2/25): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0, ο Ισπανός Μουνουέρα

1η αγωνιστική πλέι οφ (30/3/25): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 4-2, ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς

6η αγωνιστική πλέι οφ (11/5/25): Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1, ο Λετονός Τρεϊμάνις

Ο Λανουά, για τα ντέρμπι της Super League, αν θέλει να φέρει διαιτητές από το πάνω ράφι έχει περιθώριο να επιλέξει από λίστα 25 διαιτητών της ελίτ κατηγορίας της UEFA και είναι οι: Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Ολιβερ, Τέιλορ (Αγγλία), Μανθάνο, Ερνάντεθ Ερνάντεθ, Μαρτίνεθ (Ισπανία), Μπαστιέν, Λετεξιέ, Τουρπέν (Γαλλία), Ζίμπερτ, Στίλερ, Τσβάιερ (Γερμανία), Γκούιντα, Μαριάνι (Ιταλία), Γκοζομπουγιούκ, Μακέλι (Ολλανδία), Εσκάς (Νορβηγία), Μαρτσίνιακ (Πολωνία), Πινέιρο (Πορτογαλία), Γιοβάνοβιτς (Σερβία), Σέρερ (Ελβετία), Κρούζλιακ (Σλοβακία), Βίντσιτς (Σλοβενία), Νίμπεργκ (Σουηδία), Μέλερ (Τουρκία). Να προσθέσουμε ότι εξαιρούμε τους Μάσα (Ιταλία), Γκρίνφελντ (Ισραήλ) που προκάλεσαν στο παρελθόν, τον Ρουμάνο Κόβατς που έχει αρχιδιαιτητή τον Βασάρα.

Επίσης, οι 12 διαιτητές της πρώτης κατηγορίας της UEFA από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που μπορούν να μπουν σε ντέρμπι είναι οι: Μπροκς, Καβανάγχ (Αγγλία), Μπενγκοεχέα, Μανουέρα (Ισπανία), Μπρισάρ, Ντελαζό (Γαλλία), Γιαμπλόνσκι, Οσμερς, Στέγκεμαν (Γερμανία), Σότσα (Ιταλία). Σε αυτούς μπορούμε να προσθέσουμε τους Ολλανδούς Λιντάουτ και Βαν Ντερ Εϊκ.