Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)

Το ιδανικό θα ήταν, για τα δύσκολα ματς της Super League, να εναλλάσσονται διαιτητές της ελίτ ή της πρώτης κατηγορίας της UEFA από τα έξι κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, πιο συγκεκριμένα από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία. Όμως, μέχρι τώρα σε δύσκολα παιχνίδια ο Στεφάν Λανουά έχει φέρει μόνο Γερμανούς ρέφερι, συγκεκριμένα επτά σε ισάριθμα ματς.

Η αρχή έγινε με τον πρώην διεθνή Αϊτεκίν, Γερμανός τουρκικής καταγωγής, ο οποίος σφύριξε Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, ακολούθησαν ο Οσμερς (1ης κατηγορίας) στο ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, ο ελίτ Τσβάιερ διαιτήτευσε Αρης-Παναθηναϊκός 1-1, ο Στέγκεμαν (1ης κατηγορίας) σφύριξε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2, ο ελίτ Στίλερ που σφύριξε Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0, ο ελίτ Ζίμπερτ (σ.σ. στη φωτογραφία) στο Ολυμπιακός-Αρης 2-1 και ο Σλάγκερ (2ης κατηγορίας) στον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1.

Το «κλειδί» για να φέρει ο Λανουά Γερμανούς διαιτητές είναι ο αρχιδιαιτητής της Bundesliga Κνουτ Κίρχερ, ο οποίος είναι φίλος του καθώς γνωρίζονται από τότε που οι δυο τους ήταν εν ενεργεία διεθνείς ρέφερι. Όμως, ο Λανουά θα χρειαστεί, ειδικά στον δεύτερο γύρο, να φέρει διαιτητές και από άλλες χώρες, αν και δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογών όσον αφορά στα (άλλα) κορυφαία πρωταθλήματα.

Ο Λανουά δεν θέλει να φέρνει Γάλλους, επειδή είναι μαλωμένος με την επιτροπή διαιτησίας της χώρας του. Επίσης, δεν θέλει να φέρει ρέφερι από την πατρίδα του επειδή θα τον θεωρήσουν άμεσα υπεύθυνο αν γίνει σοβαρό λάθος. Το ίδιο, λόγω του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι ισχύει και για τους Ιταλούς διαιτητές, αλλά και για τους Ισπανούς λόγω του μέλους της ΚΕΔ Φερνάντες Αλόνσο, χώρια που Ισπανοί σταμάτησαν να στέλνουν λόγω της πέτρας που πετάχτηκε στον Λαόθ στον τελικό Κυπέλλου του 2022 μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και είχε φύγει πανικόβλητος για τα αποδυτήρια.

Τι μένουν; Η Αγγλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Για τη Γερμανία τα είπαμε, πρόβλημα ουδέν. Από την Αγγλία δεν έρχονται επειδή χρειάζονται για την Premier League και παίζουν συνέχεια λόγω επαγγελματικού συμβολαίου. Επίσης, στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ελίτ διαιτητές πλην των Μακέλι και Γκοζομπουγιούκ, κι εκεί τους χρειάζονται για τις δικές τους ανάγκες, το ίδιο ισχύει και για τους Λιντάουτ και Βαν Ντερ Εϊκ που είναι πρώτης κατηγορίας.

Ενας ακόμη λόγος που δεν υπάρχει «ποικιλία» στην έλευση ξένων διαιτητών έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό των ευρωπαϊκών αγώνων, απόδειξη ότι η UEFA για ματς του Conrerence League επιστρατεύει μέχρι και διαιτητές της 2ης κατηγορίας, κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Επίσης, αν έχουν αγωνιστικό κενό, οι ελίτ διαιτητές προτιμούν να πάνε στη Σαουδική Αραβία, όπου τα χρήματα είναι τριπλάσια αντί για τη Super League.

Στα πλέι οφ της περασμένης σεζόν είδαμε τον Λανουά να φέρνει διαιτητές από την Τουρκία και την Αλβανία, την Κροατία, πιο πριν από τις σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία) όπου είχαν διακοπή. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και φέτος.