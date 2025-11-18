sports betsson
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)
Ποδόσφαιρο 18 Νοεμβρίου 2025 | 18:59

Γιατί δεν έρχονται ξένοι διαιτητές από άλλες χώρες (πλην Γερμανίας)

Ο Λανουά θέλει, όμως υπάρχουν εμπόδια αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πείσει κι άλλες ξένες ομοσπονδίες ώστε να ορίζει αλλοδαπούς διαιτητές για δύσκολα ματς της Super League

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Spotlight

Το ιδανικό θα ήταν, για τα δύσκολα ματς της Super League, να εναλλάσσονται διαιτητές της ελίτ ή της πρώτης κατηγορίας της UEFA από τα έξι κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, πιο συγκεκριμένα από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία. Όμως, μέχρι τώρα σε δύσκολα παιχνίδια ο Στεφάν Λανουά έχει φέρει μόνο Γερμανούς ρέφερι, συγκεκριμένα επτά σε ισάριθμα ματς.

Η αρχή έγινε με τον πρώην διεθνή Αϊτεκίν, Γερμανός τουρκικής καταγωγής, ο οποίος σφύριξε Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, ακολούθησαν ο Οσμερς (1ης κατηγορίας) στο ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, ο ελίτ Τσβάιερ διαιτήτευσε Αρης-Παναθηναϊκός 1-1, ο Στέγκεμαν (1ης κατηγορίας) σφύριξε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2, ο ελίτ Στίλερ που σφύριξε Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0, ο ελίτ Ζίμπερτ (σ.σ. στη φωτογραφία) στο Ολυμπιακός-Αρης 2-1 και ο Σλάγκερ (2ης κατηγορίας) στον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1.

Το «κλειδί» για να φέρει ο Λανουά Γερμανούς διαιτητές είναι ο αρχιδιαιτητής της Bundesliga Κνουτ Κίρχερ, ο οποίος είναι φίλος του καθώς γνωρίζονται από τότε που οι δυο τους ήταν εν ενεργεία διεθνείς ρέφερι. Όμως, ο Λανουά θα χρειαστεί, ειδικά στον δεύτερο γύρο, να φέρει διαιτητές και από άλλες χώρες, αν και δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογών όσον αφορά στα (άλλα) κορυφαία πρωταθλήματα.

Ο Λανουά δεν θέλει να φέρνει Γάλλους, επειδή είναι μαλωμένος με την επιτροπή διαιτησίας της χώρας του. Επίσης, δεν θέλει να φέρει ρέφερι από την πατρίδα του επειδή θα τον θεωρήσουν άμεσα υπεύθυνο αν γίνει σοβαρό λάθος. Το ίδιο, λόγω του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι ισχύει και για τους Ιταλούς διαιτητές, αλλά και για τους Ισπανούς λόγω του μέλους της ΚΕΔ Φερνάντες Αλόνσο, χώρια που Ισπανοί σταμάτησαν να στέλνουν λόγω της πέτρας που πετάχτηκε στον Λαόθ στον τελικό Κυπέλλου του 2022 μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και είχε φύγει πανικόβλητος για τα αποδυτήρια.

Τι μένουν; Η Αγγλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Για τη Γερμανία τα είπαμε, πρόβλημα ουδέν. Από την Αγγλία δεν έρχονται επειδή χρειάζονται για την Premier League και παίζουν συνέχεια λόγω επαγγελματικού συμβολαίου. Επίσης, στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ελίτ διαιτητές πλην των Μακέλι και Γκοζομπουγιούκ, κι εκεί τους χρειάζονται για τις δικές τους ανάγκες, το ίδιο ισχύει και για τους Λιντάουτ και Βαν Ντερ Εϊκ που είναι πρώτης κατηγορίας.

Ενας ακόμη λόγος που δεν υπάρχει «ποικιλία» στην έλευση ξένων διαιτητών έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό των ευρωπαϊκών αγώνων, απόδειξη ότι η UEFA για ματς του Conrerence League επιστρατεύει μέχρι και διαιτητές της 2ης κατηγορίας, κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Επίσης, αν έχουν αγωνιστικό κενό, οι ελίτ διαιτητές προτιμούν να πάνε στη Σαουδική Αραβία, όπου τα χρήματα είναι τριπλάσια αντί για τη Super League.

Στα πλέι οφ της περασμένης σεζόν είδαμε τον Λανουά να φέρνει διαιτητές από την Τουρκία και την Αλβανία, την Κροατία, πιο πριν από τις σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία) όπου είχαν διακοπή. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και φέτος.

Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Ισπανία – Τουρκία

LIVE: Ισπανία – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
On Field 18.11.25

Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Σκωτία – Δανία

LIVE: Σκωτία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Δανία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει

Ο Στεφάν Λανουά δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα

Βάιος Μπαλάφας
Παραμένουν εκτός προπόνησης στον ΠΑΟΚ οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Παραμένουν εκτός προπόνησης στον ΠΑΟΚ οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά

Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά παραμένουν στα... πιτς, μένοντας εκτός ομαδικού προγράμματος προπόνησης, την ώρα που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
Μπάσκετ 18.11.25

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 23 σεζόν, αν αγωνιστεί κόντρα στους Γιούτα Τζαζ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το «FIFA Pass» υπόσχεται ταχύτερη βίζα για τις ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Το «FIFA Pass» υπόσχεται ταχύτερη βίζα για τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν ένα σύστημα που θα επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης βίζας για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνάντηση… κορυφής: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο (pics)
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Συνάντηση… κορυφής: Ο Τραμπ υποδέχεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο (pics)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Κριστιάνο Ρονάλντο λίγο πριν φιλοξενήσει και τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»
Ελλάδα 18.11.25

Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»

Σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 44χρονου στην Ομόνοια εντόπισαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, που είναι γνωστή και ως «χάπι του βιασμού»

Σύνταξη
LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός
Πόλο 18.11.25

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μλάντοστ – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο – Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση
Ρωσία 18.11.25

Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο της Μόσχας - Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση

Υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού στη Μόσχα

Σύνταξη
Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας
Κόσμος 18.11.25

Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 18.11.25

Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία του Τζεφ Μπεζος φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI

Γιώργος Πολύζος
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα
MI5 18.11.25

«Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα

Η MI5 εξέδωσε προειδοποίηση για κατασκοπεία προς τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου για να τα προειδοποιήσει «για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση των δημοκρατικών μας θεσμών από κινεζικούς παράγοντες»

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Αλέκος Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα
Κόσμος 18.11.25

Γερμανία και Γαλλία ζητούν την «ψηφιακή απεξάρτηση» της Ευρώπης από ΗΠΑ και Κίνα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος Εμανούελ Μακρόν συμφώνησαν από την Γερμανία που συναντήθηκαν στην ανάγκη η Ευρώπη να «απεξαρτηθεί» από τις «ψηφιακές υπερδυνάμεις»

Σύνταξη
Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis
Σουρεάλ 18.11.25

Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis

Τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν έχουν κρύψει την αγάπη τους για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον οποίο θεωρούν ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ωστόσο η πρώτη συνάντηση μαζί του το 1997 ήταν αρκετά περίεργη.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης
Κόσμος 18.11.25

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 άτομα στην Ουκρανία – Τι αναφέρει η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης

Οι ΗΠΑ απέλασαν 50 πολίτες πίσω στην Ουκρανία και αναμένεται να απελάσουν άλλους 80. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ουκρανοί πολίτες απελαύνονται εν μέσω πολέμου από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
