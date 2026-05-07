Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Τα κατεχόμενα αμφισβητούν τη συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας – Αιγύπτου για το φυσικό αέριο
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 21:48

Τα κατεχόμενα αμφισβητούν τη συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας – Αιγύπτου για το φυσικό αέριο

Τπ ψευδοκράτος επιχειρεί με επιστολή στον ΟΗΕ μέσω Τουρκίας να αμφισβητήσει τη συμφωνία Λευκωσίας - Καΐρου για τους υδρογονάνθρακες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επιστολή του κατοχικού κράτους στην Κύπρο Τουρκίας στον ΟΗΕ, διαβίβασε η Τουρκία, με την οποία επιδιώκει την αμφισβήτηση της συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο, η οποία υπεγράφη στις 30 Μαρτίου και αναφέρεται στο πλαίσιο Λευκωσίας – Καΐρου για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συμφωνία αφορά το φυσικό αέριο το οποίο έχει εντοπιστεί μετά από χρόνια ερευνών και δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην οριοθετημένη Κυπριακή ΑΟΖ, βάσει των συμφωνιών των δύο χωρών.

Στην επιστολή του με ημερομηνία 24 Απριλίου 2026 ο Αχμέτ Γιλντίζ, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, διαβιβάζει συνημμένη επιστολή με ημερομηνία 22 Απριλίου 2026, του Μουράτ Σοϊσάλ, Εκπρόσωπος της αποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» την οποία τα Ηνωμένα Έθνη δεν αναγνωρίζουν.

Η επιστολή των κατεχομένων στον ΟΗΕ

Στην επιστολή του ψευδοκράτους, όπως διαβιβάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη μέσω του τούρκου Μόνιμου Αντιπροσώπου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Σας γράφω αναφορικά με τη «Συμφωνία-Πλαίσιο» που συνήφθη μεταξύ της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και της Αιγύπτου στις 30 Μαρτίου 2026, στο περιθώριο της διάσκεψης «EGYPES 2026» που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη, εμπορική εκμετάλλευση και ενδεχόμενη εξαγωγή πόρων φυσικού αερίου που βρίσκονται στην «αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου», κατά παράβαση των αναφαίρετων και εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού επί των φυσικών πόρων που βρίσκονται στο νησί και γύρω από αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα με σεβασμό να επιστήσω την προσοχή σας στις επιφυλάξεις μας, καθώς και στα βασικά γεγονότα και τις σκέψεις μας σχετικά με το θέμα αυτό».

Αναφορά του ψευδοκράτους σε τουρκοκυπριακό λαό

Στην επιστολή του ψευδοκράτους αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «το νησί της Κύπρου και οι φυσικοί πόροι του, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων υδρογονανθράκων πάνω και γύρω από αυτό, ανήκουν από κοινού στον τουρκοκυπριακό λαό. Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει ipso facto και ab initio ίσα δικαιώματα επί των πόρων αυτών. Το γεγονός αυτό είναι ευρέως γνωστό σε όλους τους σχετικούς διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όπως ισχυρίζεται το κατοχικό μόρφωμα «η συνεργασία οποιασδήποτε χώρας, μέρους ή ενεργειακής εταιρείας αποκλειστικά με την ελληνοκυπριακή πλευρά για την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, εμπορευματοποίηση ή ενδεχόμενη εξαγωγή φυσικού αερίου χωρίς τη συγκατάθεση του τουρκοκυπριακού λαού παραβιάζει τα νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού. Οι φυσικοί πόροι εντός και γύρω από το νησί της Κύπρου ανήκουν και στους δύο λαούς του νησιού και πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεση και προς όφελος του τουρκοκυπριακού και του ελληνοκυπριακού λαού».

Τι αναφέρει για την Κυπριακή Δημοκρατία

Υποστηρίζει δε ότι «στον πυρήνα του Κυπριακού προβλήματος και των σχετικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων, βρίσκεται ο παράνομος ισχυρισμός της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι αποτελεί την «κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας», η νομιμότητα της οποίας έπαψε να υφίσταται όταν οι Τουρκοκύπριοι εκδιώχθηκαν βίαια από όλα τα όργανα του κράτους. Στην πραγματικότητα, από το 1963 δεν υπάρχει κοινή κεντρική διοίκηση ικανή να εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί, αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να καταχράται το status quo για να εκμεταλλεύεται και να σφετερίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνοκυπριακή διοίκηση, που προσποιείται ότι είναι η «Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας», δεν έχει κανένα νομικό ή ηθικό δικαίωμα να εκπροσωπεί ή να ενεργεί εξ ονόματος του τουρκοκυπριακού λαού ή ολόκληρου του νησιού. Όπως είναι γνωστό, η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει υποβάλει γραπτές διαμαρτυρίες στα Ηνωμένα Έθνη και έχει καταγράψει ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της ελληνοκυπριακής πλευράς σχετικά με τους φυσικούς πόρους, η οποία αναλαμβάνεται χωρίς τη συγκατάθεση και την κοινή απόφαση της τουρκοκυπριακής πλευράς, είναι εντελώς απαράδεκτη, δεν είναι δεσμευτική και συνιστά κατάφωρη μονομερή σφετερισμό, αγνοώντας τα εγγενή και ίσα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού».

«Άκυρη» η συμφωνία Κύπρου – Αιγύπτου υποστηρίζουν τα κατεχόμενα

Το ψευδοκράτος αμφισβητεί τη Συμφωνία Πλαίσιο Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου ισχυριζόμενο πως «η «Συμφωνία-Πλαίσιο» που συνήφθη μεταξύ της ελληνοκυπριακής διοίκησης και της Αιγύπτου στις 30 Μαρτίου 2026, στο περιθώριο της διάσκεψης «EGYPES 2026» που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, είναι άκυρη και ανίσχυρη για την τουρκοκυπριακή πλευρά και αποτελεί μια ακόμη μονομερή απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένου γεγονότος σε αυτό το σημαντικό ζήτημα».

Όπως υποστηρίζεται στην επιστολή το ψευδοκράτος «δεν έχει καμία άλλη πρόθεση παρά να προστατεύσει τα εγγενή και ίσα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού και, ως εκ τούτου, αναμένει από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τον ίδιο σεβασμό στα δικαιώματα του λαού της επί των φυσικών πόρων. Η επανειλημμένη έκκλησή σας προς τις δύο πλευρές να «συμμετάσχουν ενεργά σε συζητήσεις σχετικά με υφιστάμενες προτάσεις συνεργασίας ή νέες ιδέες» και να «συνεργαστούν για την από κοινού εκμετάλλευση και αξιοποίηση των κοινών φυσικών πόρων» (πιο πρόσφατα στην έκθεσή σας της 5ης Ιουλίου 2024 (S/2024/526, παρ. 40)) εξακολουθεί να έχει την πλήρη υποστήριξη της τουρκοκυπριακής πλευράς, η οποία πράγματι προβαίνει εδώ και καιρό στην ίδια έκκληση προς την ελληνοκυπριακή πλευρά. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω την αναφορά στην έκθεσή σας σχετικά με την επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (S/2012/507), με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2012, η οποία στην παράγραφο 36 αναφέρεται στον «πλούτο από τους φυσικούς πόρους, οι οποίοι ανήκουν σε όλους τους Κύπριους»».

Το ζήτημα των υδρογονανθράκων

Συνεχίζοντας η επιστολή των κατεχομένων ισχυρίζεται ότι «όσον αφορά το ζήτημα των υδρογονανθράκων, η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου έχει υποστηρίξει σταθερά ότι η συνεργασία, ο διάλογος και η διπλωματία πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι μονομερών ενεργειών που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών θα συνέβαλε επίσης στη σταθερότητα και την ειρήνη της περιοχής, καθώς και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αλληλεξάρτησης. Στο πνεύμα αυτό, εκτός από τις εποικοδομητικές προτάσεις που υποβάλαμε στην ελληνοκυπριακή πλευρά το 2011, το 2012 και το 2019, η τουρκοκυπριακή πλευρά υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση την 1η Ιουλίου 2022 ως νέα προσπάθεια για τη διευκόλυνση της συνεργασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων, η οποία περιελάμβανε επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για συνεργασία σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια».

Τα κατεχόμενα κατηγορούν την Κυπριακή Δημοκρατία για άρνηση διαλόγου

Καταγγέλλει δε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι όπως υποστηρίζουν τα κατεχόμενα «αρνείται μέχρι σήμερα την ειρηνική οδό του διαλόγου και της συνεργασίας με την τουρκοκυπριακή πλευρά».

Όπως υποστηρίζουν τα κατεχόμενα «πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οποιαδήποτε περιφερειακή συνεργασία ή φόρουμ σχετικά με το θέμα αυτό που αποκλείει την τουρκοκυπριακή πλευρά και την Τουρκία, η οποία είναι εγγυητική δύναμη, είναι μη ρεαλιστική καθώς και αντιπαραγωγική, και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο την αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το ψευδοκράτος δηλώνει συνιδιοκτήτης

Επαναλαμβάνεται δε στην επιστολή του κατοχικού μορφώματος ότι «η τουρκοκυπριακή πλευρά, ως συνιδιοκτήτρια των πόρων υδρογονανθράκων στο νησί και γύρω από αυτό, είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια «Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο», όπως προτάθηκε από την Τουρκία το 2020 και το 2022, η οποία θα λάμβανε υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα όλων των σχετικών μερών και ενδιαφερόμενων φορέων στην περιοχή και θα προωθούσε το ζήτημα αυτό προς ένα πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς, νόμιμο και ειρηνικό».

Καλεί τα Ηνωμένα Έθνη δε να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν «την ελληνοκυπριακή πλευρά να συμμετάσχει σε διάλογο με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού συνεργασίας σχετικά με τους φυσικούς πόρους στο νησί και γύρω από αυτό με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Μια πρωτοβουλία που θα ενθαρρύνετε προς αυτή την κατεύθυνση θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η συναίνεση και η αποτελεσματική συμμετοχή όλων των μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τους φυσικούς πόρους είναι απαραίτητες, και ότι όλες οι πλευρές διατηρούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τους πόρους υδρογονανθράκων στο νησί και γύρω από αυτό».

Καταλήγοντας η επιστολή, η οποία αναρτάται κατά την πάγια πρακτική των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς να επιφέρει τετελεσμένα υποστηρίζει ότι «θα έστελνε επίσης ένα θετικό μήνυμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εάν οι επικείμενες εκθέσεις σας σχετικά με την αποστολή καλών υπηρεσιών καθώς και σχετικά με τη Δύναμη Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο παροτρύνουν ανοιχτά τις πλευρές να συνεργαστούν στον τομέα των πόρων υδρογονανθράκων και καλούν τη διεθνή κοινότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών σε αυτό το σημαντικό θέμα».

Δείτε όλη την επιστολή εδώ.

Τράπεζες
Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι

Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

